Trei jandarmi, seflie cu doi evadați din Timiș, pe care i-au prins în Olt. Angajații MAI sunt anchetați, după ce s-au lăudat pe Internet cu isprava lor (VIDEO)

Trei jandarmi de la Caracal sunt cercetați disciplinar, după ce au făcut selfie cu doi evadați din Timiș, pe care i-au prins în localitatea Gârcov din Olt. Angajaţii MAI au participat la acțiunea de căutare a fugarilor, iar, după ce i-au prins, au făcut câteva fotografii alături de acestia, relatează B1TV.



Este anchetă la Detașamentul de Jandarmi din Caracal. Trei angajați au apărut fotografiați pe internet alături de cei doi evadați din Timiș, care au fost prinși în localitatea Gârcov din județul Olt. Cei trei jandarmi au participat alături de alți 120 de angajați ai MAI, la operațiunea amplă de căutare a fugarilor din Centrul de Reeducare din Buziaș.

Misiunea a durat aproximativ 24 de ore, timp în care polițiștii și jandarmii au scotocit zona în care fuseseră văzuți evadații.



Evadaţii din Timiş au fost prinşi în comuna Gârcov din Olt, în vecinătatea unei păduri, după ce s-au tras şi focuri de armă.



La finalul misiunii, încântaţi că şi-au îndeplinit misiunea, jandarmii din Caracal şi-au făcut selfie-uri cu fugarii, iar imaginile au ajuns pe internet.

Jandarmeria a deschis o anchetă după ce fotografiile au fost postate în mediul online, iar cei trei jandarmi care s-au lăudat în mediul online cu isprava lor vor fi pedepsiţi.

