Vineri, în timpul vizitei la Sfântu Gheorghe, ministrul Sănătății a anunțat că urmează să achiziționeze trei milioane de teste rapide, pentru detectarea SARS-CoV-2. Acestea vor fi distribuite în Unitățile de Primiri Urgențe. Totodată, Tătaru a precizat că joi seara, printr-o Ordonanță de Urgență, au fost operaționalizate aceste teste, iar utilizarea lor în UPU va avea ca scop decongestionarea secției.

Testele rapide vor fi utilizate în UPU

„Faptul că se colmata o Unitate de Primiri Urgenţe, ocupând locuri şi la izolare, până aşteptam un rezultat RT-PCR, am operaţionalizat aceste teste rapide, având o jumătate de oră în care putem detecta dacă este SARS-CoV-2 pozitiv sau negativ, pacientul mergând pe sectoarele respective. În următoarea perioadă vor fi acele teste pentru unităţile de primiri urgenţe. Printr-o ordonanţă de urgenţă, prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, se vor mai achiziţiona încă trei milioane de teste, care vor fi, în perioada următoare, date către aceste Unităţi de Primiri Urgenţe, tocmai pentru a decongestiona UPU-rile", a declarat ministrul Sănătăţii, potrivit Agerpres.

În timpul vizitei la Sfântu Gheorghe, ministrul Sănătății a discutat și despre kit-urile de testare pentru aparatele PCR, pe care unele spitale nu le dețin. Tătaru explică faptul că lipsa acestora ar avea legătură cu managementul spitalelor, furnizorul de kit-uri sau chiar și faptul că ele pot fi diferite în funcție de aparat.

„Noi, în acest moment, avem o rezervă pe care o monitorizăm în fiecare zi, dar, mă repet, ţine foarte mult de fiecare tip de aparat şi kit-ul respectiv", a spus ministrul Sănătăţii, potrivit sursei citate.

Referitor la vizita din județul Covasna, ministrul Sănătății a explicat că a făcut o analiza, alături de autoritățile locale, pentru a vedea cum a fost gestionată pandemia până acum și ce decizii s-ar putea lua, în continuare, în unitățile medicale.

„De comun acord, am stabilit ca şi celelalte spitale, prin tipul lor de suport COVID, să preia cazurile uşoare şi medii, rămânând ca Spitalul Judeţean să acorde asistenţă medicală pentru cazurile severe, critice, în special Terapie Intensivă, iar aici să putem desfăşura şi activitate non-COVID. Am reiterat şi am rediscutat implicarea autorităţilor locale şi a managerilor de spitale atât în conduita din spital, cât şi în prespital, repetând de nenumărate ori că această pandemie se tranşează în prespital”, a precizat ministrul Sănătății.