Trei minori din Pitești sunt acuzați de amenințare teroristă. DIICOT: Una dintre ținte a fost Aeroportul Henri Coandă din Bucureşti (VIDEO)

Trei minori din Pitești sunt acuzați de amenințare teroristă și complicitate la amenințare teroristă, după ce au sunat de mai multe ori la Aeroportul Internațional Henri Coandă din București și au amenințat cu detonarea unei bombe. De asemenea, ei au apelat și mai multe secții de poliție din Capitală, reclamând fapte ce s-au dovedit a fi ireale. Procurorii DIICOT precizează că, în acest caz, au ridicat mai multe telefoane, cartele telefonice, unități de memorie și înscrisuri. În total, nouă persoane au fost duse la audieri, dar doar trei au fost puse sub acuzare.

Autoritățile au audiat nouă tineri într-un dosar de amenințare teroristă, trei dintre ei fiind deja puși sub acuzare. Cu toții sunt minori. Printre țintele acestora s-au numărat Aeroporul Internațional Henri Coandă din București, mai multe secții de poliție din Capitală, dar și societăți comerciale.

„În cauză s-a reţinut faptul că inculpații fac parte dintr-un grup de tineri care și-au făcut o preocupare din apelarea, prin intermediul unei aplicații informatice, folosind tehnologia VoIP prin care disimulează identitatea apelantului, a dispeceratelor unor aeroporturi și unități de poliție pentru a amenința cu detonarea unor dispozitive explozibile și pentru a reclama săvârșirea unor fapte nereale, dar și pentru apelarea unor persone fizice și juridice pentru a face diverse farse”, se arată într-un comunicat al DIICOT.

Procurorii mai susțin că adolescenții au sunat de mai multe ori la dispeceratul Aeroportului Internațional Henri Coandă și au amenințat cu detonarea unor dispozitive explozibile. Mai mult, ei au apelat mai multe secții de poliție din București, reclamând fapte care, s-a dovedit ulterior, nu s-au întâmplat. Tinerii s-au mai distrat și sunând la diverse societăți comerciale, pentru a plasa comenzi în numele unei persoane cu care erau în conflict.

„Din cercetări s-a stabilit că, în perioada septembrie 2019 – martie 2020, 9 persoane din judeţele Dâmboviţa, Neamţ, Buzău, Constanţa şi din Bucureşti, ar fi mai iniţiat apeluri având ca scop ameninţarea şi intimidarea populaţiei, prin producerea unui eveniment cu puternic impact psihologic”, a transmis, joi, și Poliţia Română.

Procurorii DIICOT și ofițerii de poliție judiciară au efectuat mai multe pecheziții, în urma cărora au fost ridicate zece telefoane, 12 cartele telefonice, trei unităţi de calcul, șapte unităţi de memorie și alte obiecte și înscrisuri.

Din cele nouă persoane duse la audieri, trei au fost puse sub acuzare.

