Trei noi focare de COVID-19 au fost confirmate în Timiș, doar în ultimele 24 de ore (VIDEO)

Situaţia din judeţul Timiş în ceea ce priveşte pandemia pare din ce în ce mai gravă. Doar în ultimele 24 de ore au fost confirmate trei noi focare de coronavirus. Unul dintre ele este chiar la secţia de ortopedie pediatrică a Spitalului Louis Ţurcanu din Timişoara.

Deşi în ultimele săptămâni numărul de focare de coronavirus din Timiş părea să se stabilizeze, în ultimele 24 de ore, trei noi focare au fost confirmate.

Unul dintre acestea se află chiar la sectia de ortopedie pediatrică a Spitalului Louis Ţurcanu, din Timişoara. Acolo unde au fost confirmate 6 cazuri de infectări.

„La Spitalul de Copii din Timișoara, în Secția de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică se află cazurile identificate ca COVID-19 pozitive, sursa este probabil comunitară, iar măsurile de limitare s-au luat imediat. Secția nu a fost închisă, își desfășoară activitatea în continuare, urgențele sunt deservite, ce operații au loc în pregătirea spitalului, ce a presupus și o zonă roșie, dar și o zonă verde în care se desfășoara activitatea în mod obișnuit. Au fost izolați la domiciliu absolut toți contacții.”, a declarat Mihai Gafencu, medic specialist la Spitalul L. Țurcanu din Timișoara.

Celelalte două focare se află la o fabrica de încălţăminte din localitatea Ghiroda, unde 6 persoane au fost infectate şi la o societate comercială din Timişoara, unde au fost numărate 16 persoane infectate. Potrivit DSP Timiş, în judeţ sunt 12 focare active de COVID-19, faţă de nouă, câte erau la începutul săptămânii.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.