Trei persoane care nu purtau mască de protecție și consumau alcool, încătușate și amendate de polițiștii din Capitală (VIDEO)

O femeie şi doi bărbaţi care consumau băuturi alcoolice și nu purtau mască, au fost încătuşaţi în fața Gării de Nord. Cei trei indivizi au fost puşi la pământ, după ce au devenit agresivi în momentul în care au fost luați de la întrebări de polițiști.

Totul s-a întâmplat în zona coloanelor de la Gara de Nord din București. Cei trei au fost luați la întreări de polițiști pentru că nu purtau măști de protecție și consumau alcool. Când oamenii legii au vrut să-i legitimeze, aceștia au devenit agresivi, moment în care polițiștii i-au pus la pământ și i-au încătușat.

Atât femeia, cât şi cei doi bărbaţi au fost conduşi la secţie, unde au fost amendaţi.

”Chiar dacă li s-a atras atenția în primă instanță de către echipajul de poliție, aceștia nu numai că au continuat, dar au recurs la injurii și au provocat un adevărat scandal. În mod evident, au refuzat să se legitimeze și au devenit agresivi, motiv pentru care colegii noștri au fost nevoiți să le facă cunoștință cu asfaltul, pentru a putea să îi imobilizeze și să le aplice cătușele.

După excursia la Secția de Poliție, cei 3 au fost sancționați pentru încălcarea normelor de conviețuire socială dar și pentru nerespectarea măsurilor de prevenire a infectării cu noul coronavirus, suma totală fiind de 4.600 lei”; se arată într-un mesja publicat pe pagina de Facebook a sindicatului Europol.

Este al doilea caz de acest gen din ultima săpămână. În urmă cu câteva zile, o femeie din Oradea a fost încătuşată şi amendată pentru că nu purta corect masca de protecţie.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.