Ministrul Culturii anunță trei scenarii pentru reluarea spectacolelor: săli deschise la capacitate de 100%, săli deschise la o capacitate de 66% din totalul numărului locurilor disponibile sau menținerea interdicțiilor. Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a explicat că aceste propuneri au fost avansate pornind de la ideea că nu pot fi luate măsuri similare într-o zonă în care nu există foarte multe cazuri de infectare cu coronavirus și în alta în care numărul celor diagnosticați cu COVID-19 este foarte mare.

Ministerul Culturii propune trei scenarii pentru reluarea activității în sălile de spectacol în contextul epidemiei de coronavirus

”Condițiile le vor decide specialiștii epidemiologi, dar noi vom veni cu un set de propuneri care sperăm c vor fi acceptate. Vom propune o deschidere în funcție de arhitectura epidemiologică a fiecărui județ, în funcție de numărul de cazuri din regiunea respectivă. De aceea mergem pe trei scenarii, pentru că nu considerăm că trebuie judecată la fel o zonă în care nu ai niciun caz de COVID sau ai un caz la 100.000 de locuitori, cu o zonă în care focarul de infecție este unul mai dens. Atunci, noi propunem ca acolo unde nu există deloc cazuri de COVID sau sunt extrem de puține, să fie permisă redeschiderea sălilor la o capacitate de până la 100% chiar, dar cu respectarea normelor de protecție, tot ceea ce înseamnă mască, dezinfectat. În cazul în care cifrele sunt ponderate în ceea ce privește numărul celor infectați, propunem redeschiderea sălilor la o capacitate de 66%. Nu am propus 50%, am propus 66% pentru că am luat în calcul că familiile pot sta împreună în grupuri de până la trei persoane. Iar acolo unde sunt focare mai puternice am propus să se mențină interdicția pentru evenimentele în spații închise și pentru cinematografe”, a declarat ministrul Culturii.

Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu: În zona consumatorului de produs cultural avem parte de un public extrem de disciplinat, care respectă normele și restricțiile

În același timp, ministrul Bogdan Gheorghiu s-a declarat optimist că situația epidemiologică nu se va înrăutăți odată cu redechiderea sălilor de spectacol pentru că, subliniază el, publicul consumator de cultură este foarte disciplinat și înțelege nevoia de respectare a regulilor stabilite de autorități.

”Experiența pe care am avut-o odată cu redeschiderea muzeelor ne dă motive să fim optimiști. Avem și evenimente în aer liber care s-au desfpșurat pe parcursul acestei veri. În zona consumatorului de produs cultural avem parte de un public extrem de disciplinat, extrem de respectuos legat de ce înseamnă aceste norme și restricții, un public care înțelege că toate acestea sunt spre binele tuturor. Eu am toate motivele să fiu optimist că în cazul în care se va permite reluarea activității în săli, vor fi respectate toate normele. Oamenii trebuie să vină cu încredere, dar, în același timp trebuie să avem în vedere că fiecare dintre noi trebuie să îi respectăm și pe cei din jurul nostru, așa cum vrem să ne fie respectată și nouă siguranța sanitară”, a mai declarat Bogdan Gheorghiu.

Ședință CNSU pe tema reluării activităților culturale în spațiile închise și redeschiderii restaurantelor

O decizie în ceea ce privește reluarea activităților culturale în spațiile închise ar urma să fie luată în ședința de miercuri a Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU), după cum a anunțat premierul Ludovic Orban, marți.

”Vom avea în discuţie această propunere de reluare a activităţii în anumite spaţii închise, este vorba de reluarea unor activităţi culturale, teatre, cinematografe, de asemenea reluarea activităţii în unităţi de servire a mesei din spaţii închise, să le spunem restaurante din spaţii închise. Încă nu pot să vă spun care va fi forma finală pentru că eu nu iau decizii singur, întotdeauna m-am consultat cu colegii mei şi m-am consultat cu specialiştii. (...) Există o propunere să nu se deschidă peste tot, să nu se deschidă unde este un nivel de răspândire a virusului peste un anumit număr de cazuri în ultimele 14 zile”, a spus Ludovic Orban.