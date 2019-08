Alertă de caniculă în toată țara. Urmează zile de foc cu temperaturi de 36 de grade la umbră. Căldură mare se anunţă şi în Capitală: soare arzător şi un aer greu de respirat la orele amiezii.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, Dinu Mărășoiu, meteorolog de serviciu la ANM, a explicat că vremea caniculară se va menține până la finalul săptămânii.

”Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică, valabilă pentru zilele de 21, 22 și 23 august. Aceasta se referă la faptul că, în zonele de câmpie, indicele temperatură-umezeală, acela care exprimă disconfort termic, va depăși pe arii extinse pragul de 80 de unități și vorbim și de temperaturi maxime destul de ridicate pe parcursul zilei de miercuri, mai ales pentru vestul, nord-vestul, sudul și sud-estul țării, în zonele de câmpie. Joi și vineri, cu precădere în sud, vom avea temperaturi maxime care ating frecvent 35 de grade, iar izolat chiar și 36-37 de grade, în special în Lunca Dunării.

De asemenea, o notă anunță faptul că nu se încheie perioada cu vreme călduroasă vineri, ci continuă să sâmbătă, și duminică, când în continuare disconfortul termic va fi ridicat.

Pentru București este emisă o prognoză specială în aceste trei zile de miercuri, joi și vineri. Și aici după-amiază disconfortul termic va fi ridicat, cerul se menține mai mult senin, iar temperaturile maxime, în aceste zile, vor ajunge până la 35-36 de grade.

Și în Capitală, pe parcursul zilelor de sâmbătă și duminică se menține vremea călduroasă, cu disconfort termic ridicat”, a explicat meteorologul ANM.

