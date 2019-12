România a avut pentru foarte puțin timp un tren de mare viteză aflat în tranzit pe teritoriul ei. Mai exact este vorba despre un tren Siemens Velaro destinat să ajungă din Germania în Turcia.

În acest context, România Feroviară a publicat un mesaj în care atrage atenția că în timp ce la noi, compania de stat nu este capabilă să scoată pe piață un ”Mers al Trenurilor”, demn de secolul în care trăim, alte țări fac pași concreți spre trenuri absolut grozave. Un astfel de tren cu 8 vagoane costă aproape 40 milioane euro.

"In timp ce in Romania, compania de stat nu este capabila sa scoata pe piata un Mersul Trenurilor 2019-2020, demn de secolul in care traim. Neputinta generalizata din companie a creat un veritabil esec incepand cu poza de coperta pana la redactarea catastrofala, care a revoltat aproape intreaga suflare feroviara si a dus intr-un final la retragerea de la vanzare, in Turcia lucrurile stau altfel

Turcia(TCDD) incepe sa primeasca urmatoarele 10 Siemens Velaro comandate, dupa ce au primit cele 6 unitati comandate in primul lot. Din pacate din cele 6 mai circula doar 5 pentru ca un EMU a fost implicat recent intr-un incident feroviar, cand a agatat o drezina macara in linie curenta.

Siemens Velaro TR sau Velaro D, e varianta EMU cu 8 vagoane pentru tren de mare viteza, livrat catre Turkish State Railways sau (TCDD). Cele 8 vagoane au in total o lungime de 200m si totalizeaza impreuna o capacitate de transport de 516 pasageri, la o viteza maxima de 300km/h. Alimentarea de 25 kV 50 Hz AC furnizeaza trenului o putere totala de 8MW sau 8000KW.

Noul lot de 10 Siemens Velaro pentru TCDD, va avea o mentenanta inclusa de 3 ani fata de 7 ani cat aveau primele 6 trenuri. Daca trenurile din primul lot au costat 40mil euro trenul, pentru lotul 2 pretul este de 34 mil euro per tren. Romania tu ce faci, esti bine?", este mesajul transmis de România Feroviară .