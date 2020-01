Trei migranţi libieni au băgat spaima în călătorii aflaţi în trenul Timişoara - Baia Mare. Bărbaţii ar fi jefuit o femeie, iar mai apoi au încercat să fure geanta controlorului. Poliţia a intervenit imediat după ce libienii au trecut la ameninţări cu moartea, informează B1 TV.

Migranții au fost urcaţi în tren de către Poliţia de Frontieră. Ar fi trebuit să ajungă la un centru din Maramureş. Lăsaţi în grija controlorilor, libienii au bagat spaima în călători. Au încercat să fure bani și telefoane mobile, iar mai apoi geanta șefului de tren. Abia în municipiul Carei au intervenit mai multe echipaje de Poliție care i-au preluat pe cei trei scandalagii.

Poliţia de Frontieră precizează că ”persoanele respective nu necesitau escortă, întrucât acestea beneficiau de regim deschis și nu aveau limitat dreptul de a se deplasa liber pe teritoriul țării”.

