EXCLUSIV // Garnitura de metrou care a deraiat acum un an la capătul stației Berceni din București este și acum suspendată pe pereți. Reprezentanții sindicatelor de la metrou spun că aceasta nu poate fi dată jos decât dacă va fi tăiată. Dacă s-ar încearca scoaterea trenului din peretele depoului din Berceni ar există riscul ca plafonul să se prăbușească.

Pe 26 ianuarie anul acesta, o garnitură de metrou gara la depou, moment în care locomotiva s-a lovit de un parapete, iar două vagoane au deraiat și sunt încă suspendate la 2 metri înălțime.

B1.ro a filmat starea în care încă se află trenul și, după cum se poate observa din imagini, acesta este în aceiași stare ca în momentul accidentului.

Și mai grav, nici plafonul nu a fost securizat iar șina respectivă nu mai poate fi folosită.

”Acel tren și acum este împrăștiat pe pereții acestui depou și asta se întâmplă de la data de 26 ianuarie în acest an. După toate aprecierile tehnice nu s-au făcut demersurile necesare ca să se dezlipească de acolo, pentru că există un risc de prăbușire. Trebuia să se găsească o soluție. Avem 24 de trenuri luate de la CAF, acum avem 23, unul îl ținem acolo pentru expoziție. Cel care stă pe pereți este unul dintre ultimele care au venit. Softul defect, tren pus pe pereți” a declarat Ion Rădoi, liderul sindicatului Unirea.

Din fericire, la bord nu se afla nici un pasager iar mecanicul a suferit doar o contuzie. Acesta a reușit să fugă din locomotivă până la momentul impactului. Trenul circula cu 50 de kilometri la oră când a intrat în peretele depoului subteran IMGB.