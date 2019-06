Furtuna care s-a abătut joi seară aspra Banatului are efecte şi pe calea ferată. Mai multe trenuri au rămas blocate din cauza copacilor căzuţi pe şine. Sute de călători stau de ore întregi în câmp, fără ca nimeni să facă nimic.

La ora transmiterii acestei știri, mai multe trenuri sunt blocate pe ruta București-Timișoara. Călătorii se plâng că nu au nici apă, nici mâncare și nici nu au primit vreo explicație cu privire la motivul pentru care stau de ore întregi blocați pe drum.

Trenul care circulă pe cursa Filiași - Timișoara trebuia să ajungă la destinație la ora 1, însă s-a oprit în câmp de mai bine de nouă ore.

Blocat este și trenul InterRegio 1922, care a plecat joi seară de la Arad și trebuia să ajungă vineri, la ora 10:43, la Mangalia, informează EVZ.ro.

