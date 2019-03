Victorie a cetățenilor. Tribunalul București a suspendat autorizația de construire pentru proiectul imobiliar ce prevede construirea a trei turnuri lângă Hala Ford din Floreasca, monument istoric

Magistrații Tribunalului București au suspendat planul urbanistic zonal, acordul de mediu și autorizația de construire pentru proiectul imobiliar care prevede construirea a trei turnuri lângă Hala Ford din Floreasca, monument istoric. Beneficiarul investiției era societatea Primăverii Gardens, informează HotNews. Procesul a fost intentat de Asociațiile Salvați Bucureștiul și SOS Bucureștiul, la cererea locuitorilor din zonă, nemulțumiți că imobilele aprobate de Primăria Capitalei sunt prea înalte și vor aduce mai mult trafic și poluare, dar și revoltați că autoritățile au ignorat toate apelurile lor.

Decizia instanței nu este definitivă, dar este executorie, a susținut Nicușor Dan, vicepreședintele Asociației Salvați Bucureștiul.

”Suntem în Floreasca și această zonă este sufocată de trafic și zgomot. În aceste condiții, a amplasa aici trei blocuri între 16 și 20 de etaje, locuințe, un bloc de birouri de 20 de etaje și un hipermarket, cu un estimativ de 1.200 de mașini care să vină zilnic aici, însemnă să blochezi și mai mult zona. Acesta este motivul pentru care oamenii din cartier s-au mobilizat și au făcut mai multe acțiuni de protest, au participat la dezbaterile publice, nimeni nu i-a ascultat și atunci în întâmpinarea lor am făcut un demers în instanță, am atacat trei acte. (...) Acordul de mediu prevede niște măsuri de trafic, dar care nu sunt în responsabilitatea investitorului, ele sunt ipotetice. De exemplu, mărirea intersecției Radu Beller cu Mircea Eliade. Învestitorul nu are nicio responsabilitate, este domeniul public, plus că presupune defrișarea unei bucăți de parc. Studiul de trafic s-a făcut din pix. În ceea ce privește zgomotul, există o prevedere care spune că o construcție nouă nu trebuie să ducă la mărirea nivelului maxim admis de zgomot”, a explicat Nicușor Dan, citat de HotNews.

Cristina Vanea, unul dintre cetățenii din zonă, membră a grupului Floreasca Civică, a insistat că nemulțumirile lor și neregulile pe care ei le-au observat au fost complet ignorate de autorități, ba chiar au primit răspunsuri în bătaie de joc: ”Noi ca simpli cetățeni am făcut tot felul de demersuri, am fost la toate autoritățile, am semnalat neregulile pe care le-am observat, din păcate răspunsurile au fost dezamăgitoare. Unele erau date în bătaie de joc. Într-un final am reușit să găsim niște asociații care să ne sprijine: Salvați Bucureștiul, Miliția spirituală, care au putut intenta proces fiindcă noi neavând personalitate juridică, nu puteam intra în proces. Ne-au sprijinit foarte mult, le mulțumesc, inclusiv vecinilor, am făcut chetă, oamenii au dat cât au putut pentru a plăti avocații, ceea ce a arătat că oamenilor le pasă și și-au dorit să păstreze acest cartier verde”.