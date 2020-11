Tribunalul Constanţa a respins cererea lui IPS Teodosie: Pelerinajul de Sfântul Andrei nu se va putea desfășura (VIDEO)

Tribunalul Constanţa a respins ca neîntemeiată cererea depusă de IPS Teodosie de a fi suspendată decizia Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ce interzice pelerinajele religioase. Marți, preotul a mers personal la Tribunal să-i convingă pe magistrați. IPS Teodosie a insistat că pelerinajul de Sfântul Andrei trebuie să se desfășoare. Decizia instanţei nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile de la comunicare, doar că nu mai e timp.

„Respinge, ca neîntemeiată, cererea de suspendare parţială a Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa nr. 72 din 10.11.2020 în ceea ce priveşte Anexa 1 punctele 2 teza I, 6 - 6.1, 6.2 raportat la punctul 5, punctul 13, formulată de reclamanţii... Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Constanţa – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal”, a transmis Tribunalul Constanța.

Decizia e în primă instanță și poate fi contestată la Curtea de Apel Constanța, în termen de cinci zile de la comunicare. Timpul nu mai permite însă, căci luni și marți instanțele sunt închise, dată fiind minivacanța de 1 Decembrie. În plus, IPS Teodosie voia să facă pelerinajul luni și marți. Pe 30 noiembrie e sărbătorit Sfântul Andrei.

Constanța și localitățile din jur sunt în carantină, urmare a unei decizii a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Asta înseamnă că pelerinajele sunt interzise. Marți, IPS Teodosie mersese personal la instanță să ceară judecătorilor suspendarea acestei decizii și să permită desfășurarea pelerinajului.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.