Tribunalul din Bihor a respins propunerea de arestare preventivă a lui Victoraș Micula. El e acuzat de uzurpare de calități oficiale după ce s-a jucat de-a polițistul (VIDEO)

Victoraș Micula scapă de închisoare, cel puţin pentru moment. Tribunalul din Bihor a respins propunerea de arestare preventivă a controversatului personaj. El a fost trimis în judecată pentru uzurpare de calități oficiale, după ce a participat ilegal la mai multe acțiuni ale Poliției, informează B1 TV.

Controversatul Victoraș Micula, fiul cunoscutului om de afaceri Viorel Micula, este urmărit penal în mai multe dosare. Micula Jr. a fost trimis în judecată sub acuzația că ar fi accesat ilegal baze de date ale Ministerului de Interne și ar fi participat la o percheziție îmbrăcat în haine de polițist. În același dosar au fost trimiși în fața instanței și patru subofițeri de la Poliția Municipiului Oradea, între care unul e pensionar.

Micula a fost trimis în judecată pentru uzurpare de calități oficiale. Surse judiciare au precizat că procurorii au solicitat arestarea preventivă a juniorului pentru că acesta nu s-a prezentat la audieri și sfidează organele de anchetă.

Totuşi, Tribunalul din Bihor a respins propunerea de arestare preventivă a lui Micula. Decizia tribunalului nu este una definitivă și poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.