Tronsonul Râșnov- Cristian al autostrăzii A3 se va deschide peste aproape o săptămână

Joi, Compania de Drumuri a demarat procedurile pentru recepția tronsonului Râșnov- Cristian a autostrăzii A3, primul segment de autostradă din județul Brașov ce va fi deschis circulației peste aproximativ o săptămână.

Tronsonul Râșnov- Cristian al autostrăzii A3, deschis până de Crăciun

Tronsonul dintre Râșnov și Cristian are o lungime totală de 10 kilometri din care 6 kilometri profil de autostradă, respectiv 4 kilometri drum de legătură cu patru benzi. Astfel, se va ajunge la 65 de kilometri de Autostradă până la sfârșitul anului.

Sectorul va funcționa ca o centură a orașului Râșnov deoarece lotul de autostradă începe din Drumul Național 73 și se termină în același Drum Național, fără a avea conexiune cu un alt tronson de Autostradă.

Din păcate, o legătură la viitoarea Autostradă de pe Valea Prahovei nu poate fi realizată mai devreme de 5-6 ani, în prezent fiind în licitație reactualizarea Studiului de Fezabilitate pentru secțiunea Ploiești – Comarnic- Brașov.

DN 73 Pitești – Brașov este modernizat pe segmentul din județul Argeș și de la Bran la Brașov, însă de la Câmpulung la Bran, pe cel mai dificil tronson – de aprox. 48 km, lucrările sunt sistate, iar contractul va fi reziliat.

Lucian Bode: Tronsonul dintre Râşnov şi Cristian, finalizat până la sfârșitul anului

Lucian Bode, ministrul Transporturilor, a declarat că autorităţile au dat în trafic până în prezent 77 de kilometri de autostradă, dând asigurări că până la sfârşitul anului va fi finalizat şi tronsonul de autostradă dintre Râşnov şi Cristian din judeţul Braşov.

Ministrul a spus că au fost investiți aproape 36 de miliarde de lei în construcții inginerești, aceasta fiind o cifră istorică.

„Vorbim la zece luni de aproape 36 de miliarde de lei investiţi din fonduri publice. Este o cifră istorică, cea mai mare sumă investită în investiţii publice din ultimii zece ani. În ceea ce priveşte construcţiile inginereşti reprezintă jumătate din tot ce înseamnă piaţa construcţiilor din România, când spun construcţii inginereşti vorbesc de autostrăzi, drumuri naţionale, stadioane. Construcţiile inginereşti la opt luni au avut o creştere aproape 26 la sută ceea ce reprezintă cea mai mare creştere din ultimii 12 ani.

În kilometri de reţea de drum modernizat, infrastructură mare modernizată, în aceste 12 luni situaţia se prezintă în felul următor. Am reuşit să dăm în trafic până ieri 77 de kilometri de autostradă. Am convingerea că până la sfârşitul anului vom reuşi să finalizăm şi tronsonul de autostradă dintre Râşnov şi Cristian în judeţul Braşov astfel încât să ne atingem obiectivul despre care am vorbit de-abia în a doua parte a anului când am fost convins că acest lucru se poate întâmpla şi anume să construim şi să dăm în trafic aproape 90 de kilometri de autostradă în România, în guvernarea Ludovic Orban, în condiţiile în care socialiştii înaintea noastră au reuşit să dea în trafic 96 de kilometri de autostradă în trei ani”, a afirmat Lucian Bode, scrie News.ro.