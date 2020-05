Trupa Queen transmite concertul omagial susținut în memoria lui Freddie Mercury pe YouTube. Evenimentul va rămâne pe platformă doar 48 de ore

Concertul omagial susținut de trupa Queen in 1992, în memoria lui Freddie Mercury este transmis pe Youtube, de vineri și va rămâne pe platformă 48 de ore, au anunțat membrii formației.

Concertul, intitulat „Freddie Mercury, concert tribut pentru lupta împotriva SIDA”, a avut pe Arena Wembley pe 20 aprilie 1992, cu 72.000 de spectatori, iar profiturile au fost folosite pentru deschiderea organizatiei caritabile The Mercury Phoenix Trust.

Evenimentul a marcat și ultimul concert al basistului John Deacon cu trupa, după care s-au mai reunit doar pentru scurt timp cu chitaristul Brian May, toboșarul Roger Taylor and Elton John în 1997.Fanii pot să urmărească spectacolul suținut de mari artiști, ca David Bowie, Robert Plant, George Michael, Axl Rose și Liza Minnelli, timp de 48 de ore.

În aceea seară, pe scenă au mai urcat și vedete înrăgite, precum Guns N 'Roses, Metallica, Ian Hunter, U2, Elton John, Def Leppard și David Bowie.

Donațiile vor ajuta în lupta contra pandemiei de COVID-19

Pentru fiecare dolar donat, Google va adăuga încă 2, iar banii vor merge la Organizația Mondială a Sănătății, care face mari eforturi împotriva pandemiei de coronavirus.

Brian May este unul dintre luptătorii pentru susținerea personalului medical în timpul pandemiei de Covid-19, susținând că aceștia își riscă propria viață, lucrând fără echipament personal de protecție.



La începutul acestei luni, trupa Queen și Adam Lambert a lansat o nouă celebrei melodii "We Are The Champions" (Noi suntem campionii), redenumind-o "You Are The Champions" (Voi siunte'i campionii) în onoarea personalului medical.

Freddie Mercury, un talent divin, chinuit de o boală incurabilă

Mercury devenit celebru pentru calitățile vocale deosebite de teneor, acoperind patru octave, dar și pentru prestațiile live impecabile. El este și autorul unor hituri care au cucerit planeta, printre care se pot enumera Killer Queen, Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are the Champions și Crazy Little Thing Called Love.

Freddie a dezvăluit doar că se luptă cu virusul HIV, într-o declarație emoționantă susținută în fața fanilor după ce au apărut zvonuri depre problemele lui de sănătate în presă..

Cântărețul a mărturisit că era hotărât să ascundă aceste secret toată viața, dar zvonurile despre starea sa de sănătate care se deteriora l-au făcut să ia decizia curajoasă de recunoște adevărul în fața admiratorilor săi.

„În urma zvonurilor apărute în presă î n ultimele două săptămâni, doresc să confirm că am fost testat HIV pozitiv și am SIDA.

Am considerat corect să păstrez aceste informații private, pentru a-i proteja celor din jurul meu.

„Cu toate acestea, a sosit momentul ca prietenii și fanii mei din întreaga lume să cunoască adevărul și sper că toată lumea se mă va susține, iar medicii care mă îngrijesc pe mine și cei din întreaga lume vor continua eforturile împotriva acestei boli teribile”.

Doar cei mai apropriați prieteni al lui Freddie știau adevărul. Colegii săi de trupă l-au suținut până în ultima clipă a vieții. Freddie Mercury a murit la doar 45 de ani, pe 24noimenbrie 1991,în urma unor complicații ale sistemului imunitar cauzate de SIDA. În anul 2001 a fost inclus în "Rock and Roll Hall of Fame" și a fost numit una dintre personalitățile secolului XX.