Tu știi ce-a făcut BUNICUL tău? Niște TINERI DIN 1964 sunt căutați VIRAL pe internet. Iată de ce...

În 1964, jurnalişti ai publicaţiei vest-germane Der Spiegel a realizat o incursiune în spatele Cortinei de Fier, pentru a vedea cum trăiesc oamenii sub comunism. Reportajul a apărut în luna august a acelui an, sub numele "Pe partea însorită". Coperta revistei înfăţişa cinci tineri români, în faţa actualei Case a Presei, cu titlul "Blocul estic se destinde".

55 de ani mai târziu, sociologul şi jurnalistul Marius Cosmeanu a tradus articolul din Der Spiege şi l-a pus pe site-ul lui, cu îndemnul de a-i găsi pe tinerii avangardiști de atunci.

Îmbrăcați cool (pentru acei ani), călare pe motoare și cu o atitudine ușor rebelă, cei cinci tineri par extrem de relaxați pentru acei ani.

E adevărat că după moartea lui Stalin, în 1953, în URSS și statele-satelit din Est atmosfera a devenit mai destinsă.

„A ieșit un reportaj vrednic de săptămânalul german: documentat, consistent și bine scris de la un capăt la altul. Singurele lucruri pe care le-am putea imputa jurnaliștilor germani astăzi ar fi cele câteva accente ideologice. Dar era război, chiar dacă rece”, a scris el, pe site-ul lui.

„Public acest text și cu alt scop decât popularizarea lui: aș vrea mă ajutați, dacă aveți indicii/informații, să dăm de (unii dintre) tinerii care apar pe coperta revistei. De exemplu, prin numerele de înmatriculare ale motocicletelor. Sau altfel. Poate iese o poveste frumoasă”, a scris Marius Cosmeanu pe site-ul său.

Internauții au preluat cu entuziasm ideea și au distribuit anunțul cu speranța că cineva își va recunoaște ascendenții în poza de pe copertă.

Materialul poate fi citit integral AICI.