Tudor Barbu, despre accidentul cumplit din Brăila în care au murit doi polițiști: Fata de 21 de ani era la volan, deși nu avea permis / Un oficial IGPR a oferit noi detalii despre tragedie (VIDEO)

Accidentul cumplit din Brăila, în care și-au pierdut viața doi polițiști, un agent în vârstă de 45 de ani și colega sa, de doar 21 de ani, a fost comentat la „Se întâmplă acum”, în direct pe B1 TV. Tudor Barbu, realizatorul emisiunii, susține că din informațiile sale de până acum reiese că „fata era la volan, deși nu avea carnet de conducere”, și a explicat ce fapte îl împing spre această concluzie. Totuși, în același cadru a intervenit și comisarul Georgian Drăgan, purtătorul de cuvânt al IGPR, care a subliniat că „este prematur ca unele persoane să își exprime opiniile vizavi de modul în care acesta s-a produs”.



„Să vă spun ce nu v-a spus nimeni până acum. Informațiile sunt așa, din păcate. Dumnezeu să-i odihnească! Fata era la volan, deși nu avea carnet de conducere. Fata nu terminase procedura pentru obținerea permisului, mai avea traseul de dat (n.r. – proba practică a examenului pentru carnet). (...) Atât de tragic și de dramatic a fost ce au găsit colegii lor acolo, și cei de la ISU, și cei de la Poliția Brăila, că singurele elemente de identificare – atât de carbonizate erau cele două cadavre – au fost doar seriile de pe armele din dotare, pistoalele celor doi polițiști. Pistoalele erau înseriate, cum este și normal să fie, și erau făcut astfel încât nici incendiul să nu șteargă seria armei. Din informațiile mele au fost singurele elemente care i-au luminat pe oameni referitor la ce pistol se afla în partea stângă, pe locul șoferului, și ce pistol se afla în partea dreaptă. Șansele ca cei doi să-și fi schimbat armele sunt aproape 0. De ce? Pentru că nu erau într-o misiune care să necesite folosirea armamentului, erau într-o patrulare de rutină”, a afirmat Tudor Barbu.



Georgian Drăgan, purtător de cuvânt al IGPR, și-a deschis intervenția printr-un mesaj de condoleanță către familiile îndoliate: „Dumnezeu să-i odihnească în pace pe cei doi colegi din Brăila!

„Ca urmare a apariției în spațiul public a unor informații eronate referitoare la acel tragic accident rutier petrecut în cursul serii de ieri, pe raza comunei Ianca din Brăila, în urma căruia doi polițiști și-au pierdut viața, pentru corecta informare a opiniei publice am dori să facem următoarele precizări. Colegii se aflau în serviciul de patrulare cu o autospecială de poliție Dacia Logan, an de fabricație 2018, inscripționată și dotată cu rampă de avertizare optico-acustică. Autospeciala avea revizia efectuată în luna mai 2020, la o reprezentanță a producătorului din Brăila, iar inspecția tehnică periodică era valabilă până în luna octombrie 2021. La data producerii accidentului, autoturismul avea un rulaj de aproximativ 64.000 de kilometri. Expertiza tehnică, precum și celelalte probe administrate în cadrul dosarului penal vor stabili cauzele accidentului rutier. Considerăm că este prematur ca unele persoane să își exprime opiniile vizavi de modul în care acesta s-a produs, mai ales dacă nu cunosc toate datele din anchetă. De asemenea, este regretabil și că unii reprezentanți ai organizațiilor sindicale aleg să folosească astfel de tragedii pentru a-și face imagine, nefiind informați corect și propagând în spațiul public date eronate de natură a denigra instituția”, a afirmat Georgian Drăgan.

Realizatorul și invitatul său au abordat și situația din Minneapolis, cel mai mare oraș al statului Minnesotta, unde cei mai mulți membri ai Consiliului Municipal s-au angajat să desființeze secția locală de poliție după moartea lui George Floyd. Întrebat dacă i se pare o discuție serioasă, Georgian Drăgan a răspuns: „Eu aș putea să vă răspund prin faptul că Poliția Română este o instituție care se află în slujba cetățeanului. Asigurăm siguranța oamenilor și suntem aici pentru dumnealor, iar referitor la afirmațiile de mai devreme cu privire la autospeciale, aș dori să precizez că nu mai târziu de vineri, 5 iunie, ministrul Afacerilor Interne a semnat cu directorul general al Grup Renault România un acord pentru achiziția a 6.744 de autospeciale, pentru dotarea structurilor operative ale Ministerului Afacerilor Interne, iar aceste autospeciale sunt achiziționate din bani alocați de la bugetul MAI și din rezerva bugetară. Valoarea totală este undeva la 480 de milioane de lei”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.