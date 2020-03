Tudor Barbu, semnal de alarmă în direct pe B1 TV: Cine nu respectă măsurile anti-coronavirus, poate ajunge la închisoare (VIDEO)

Tudor Barbu, realizatorul emisiunii „Se întâmplă acum” de pe B1 TV, a tras un semnal de alarmă în ediția de marți, explicând că nerespectarea măsurilor de prevenție sau combatere a noului coronavirus este faptă penală și se pedepsește ca atare.

Măsura este cuprinsă în articolul 352 din Codul Penal, denumit generic „Zădărnicirea combaterii bolilor”. Acesta prevede că „nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă”. Mai mult decât atât, „dacă fapta prevăzută în alin. (1) este săvârșită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la o lună la 6 luni sau amenda”.

„V-a spus cineva acest lucru? Nu! Știți de ce? Fie pentru că sunt foarte proști mulți dintre cei care ne conduc, fie fiindcă sunt foarte neștiutori de carte mulți dintre cei care ne conduc, dar cel mai probabil pentru că este an electoral”, a declarat Tudor Barbu.

Între timp, în România a fost depistat un al patrulea caz de infecție cu coronavirus. Este vorba despre un bărbat de 47 de ani, din Timișoara, care a fost în contact cu femeia depistată pozitiv în data de 28 februarie 2020 și care s-a întors din Italia. Mai exact, bărbatul a călătorit cu femeia de 38 de ani în același avion, în partea dreaptă a acesteia în data de 20 februarie 2020 cu o cursă care se întorcea din Italia.

Primul caz era anunțat în 26 februarie, în persoana unui tânăr din Gorj. Cu toate acestea, între timp, el a fost testat negativ deja de două ori consecutiv, astfel că autoritățile l-au declarat vindecat.

Al doilea caz este reprezentat de un bărbat de 45 de ani din Maramureș, care primește tratament simptomatic. El a fost la doctor în Italia, a ajuns cu febră în România, a fost internat la Clinica de boli infecțioase din Maramureș, apoi transferat la Cluj.

Al treilea caz e o femeie de 38 de ani din Timișoara. A mers la Bergamo (Italia), pe 25 februarie a prezentat primele simptome. Pe 27 februarie a mers la spital, a fost testată, a mers acasă în izolare.

