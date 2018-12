Tudor Chirilă, în LACRIMI în centrul Bucureștiului: 'În foarte puține aspecte ale vieții noastre...' Juratul de la VOCEA ROMÂNIEI și-a strigat durerea în stradă (VIDEO)

Marș în fața Palatului Regal din București, sâmbătă seara, cu ocazia comemorării victimelor Revoluției din decembrie 1989.

Printre cei prezenți s-a numărat și tudor chirilă, jurat la vocea României și unul dintre cei mai activi protestatari #rezist.

„Marșul de comemorare a celor 1.116 români omorâți la revoluție, care au crezut până în ultima clipă într-o Românie mai bună. Acum la 30 de ani, e clar că este o Românie diferită, dar foarte puțini credem că este mai bună sau în foarte puține aspecte ale vieții noastre de zi cu zi această Românie este mai bună. Eu personal mă bucur că nu sunt singur eu, ci cu fetele de la Dăruiește viață. Suntem în jur de 2000 de oameni”, a spus Tudor Chirilă Facebook, aflat în mijlocul oamenilor, în timpul unui live.

Printre cei prezenţi în Piaţa Revoluţiei s-a aflat şi actriţa Oana Pellea, care a citit o parte din lista cu numele celor căzuţi.

De asemenea, pagini cu numele, vârsta la data morţii, locul în care au fost ucişi şi ocupaţia au fost legate de gardul Muzeului Naţional de Artă (fostul Palat Regal), iar lângă ele au fost puse candele aprinse.

În timpul marşului, protestatarii ai scandat "Cinste lor, cinste lor, eroilor!", "Păcat, păcat de sângele vărsat", "Iliescu după Vișinescu", "Nu vrem să fim conduși de hoți", "Jandarmeria apără hoția", "Rușine să vă fie!" și "PSD, ciuma roșie".

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.