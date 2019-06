Tudor Chirilă, ÎNJURAT și amenințat în plină stradă de un angajat de la parcări: 'Marş! Eşti cretin?' (VIDEO)

Tudor Chirila, scandal intr-un parc din Bucuresti cu un angajat al Primariei. Artistul a postat pe pagina sa de socializare o filmare in care ii cere explicatii unui barbat care ar fi injurat o femeie. Cei doi au avut mai multe schimburi dure de replici. Nu este primul astfel de conflict in care este implicat solistul de la trupa Vama. In urma cu cateva saptamani, Chirila a recunoscut ca a lovit un individ care il jignise pe strada.

