TUDOR CHIRILĂ, mesaj pentru români după primul tur al ALEGERILOR PREZIDENȚIALE: 'Vrem un pact pe EDUCAȚIE. Sper că politicienii nu vor mai putea să ignore solicitarea noastră'

Tudor Chirilă, inițiatorul petiției pentru Pactul pe Educație, anunță că după întrevederea cu noul ministru al Educației, Monica Anisie, au explodat semnăturile.

Petiția a fost depusă la minister săptămâna trecută, iar reprezentantul generației #rezist speră că "politicienii nu vor mai putea să ignore solicitarea noastră".

"În febra alegerilor prezidențiale am uitat să vă spun ceva despre petiția pentru Pactul pe Educație pe care am inițiat-o. După ce am dus petiția la minister și am anunțat acest lucru aici, au explodat semnăturile - peste 20.000 în 48 de ore. În ritmul ăsta ne îndreptăm către 100000 și sper că politicienii nu vor mai putea să ignore solicitarea noastră. Vrem un pact pe educație, vrem o viziune unică în funcție de care să demareze reforma și modificare legii educației și vrem ca partidele să recunoască și să agreeze că măcar acest domeniu trebuie să fie depolitizat. Vrem copilul în centrul educației, nu interesele diverșilor actori. Ministerul Educației are nevoie de specialiști, nu de cumetrii politice. Hai cu suta de mii", scrie Tudor Chirilă pe Facebook.

