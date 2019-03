Tudor Chirilă: Ne îndreptăm ușor spre dictatură. De ce ar trebui să cred mai mult într-un individ care ia șpagă în cimitire sau într-o individă care nu poate să articuleze în limba română decât în experții europeni? (VIDEO)

Turdor Chirilă a fost prezent, luni seară, în fața Curții de Apel București, pentru a susține protestul magistraților față de Ordonanța de Urgență 7 prin care au fost modificate legile justiției.

Într-un videoclip transmis live pe Facebook, actorul a susținut că România a ajuns într-un moment de o gravitate extremă și că se îndreaptă încet, încet înspre o dictatură.

”Am venit să strig încă o dată împotriva modificărilor la legile justiției prin Ordonanță de Urgență. Am venit să spun că nu sunt de acord cu OUG 7. Spun asta după ce m-am documentat, după ce am luat legătura cu magistrați, cu oameni din sistem pentru că am vrut să înțeleg mai bine.

Momentul la care s-a ajuns este de o gravitate extremă. Cred că rezultatele acestui moment, dacă lucrurile nu se schimbă, se vor vedea în timp, dar atunci când se vor vedea va fi un pic prea târziu. Suntem într-un moment delicat pentru că ne îndreptăm ușor, ușor spre dictatură. Cred că lecțiile istoriei nu sunt ireversibile.

Și mai e ceva. Dincolo de toate argumentele raționale care ar trebui să prevaleze, mă uit la oamenii ăștia de pe scări și mă uit la ăștia care sunt la putere și nu știu de ce ar trebui să cred mai mult într-un individ care ia șpagă în cimitire, într-o individă care nu poate să articuleze în limba română și care habar n-are pe ce lume trăiește și care se numește Viorica Dăncilă și este prim-ministrul României, nu știu de ce ar trebui să-i cred pe acești infractori și n-ar trebui să cred experții Comisiei de la Veneția, Comisiei GRECO. De ce ar trebui să cred într-un individ care are o hiperlaxitate morală, ca domnul Tudorel Toader, repudiat chiar de universitatea la care predă și de studenții acestei universități. În general, nu știu de ce ar trebui să cred în niște oameni care nu pot să-și justifice averile.

Și mai este o întrebare: ce i-a împiedicat pe toți acești infractori să modifice legile justiției, dacă erau atât de preocupați de justiție, de ce au făcut-o de abia în momentul în care au început să curgă condamnările. De ce nu au fost preocupați de justiție până acum”, a declarat Tudor Chirilă.

Zeci de procurori și judecători s-au adunat luni seară, pe treptele Curții de Apel București, pentru a-și exprima nemulțumirea față de refuzul Guvernului de a aborga integral OUG 7, care a fost adoptată fără consultarea Consiliului Superior al Magistraturii. (Detalii AICI)

