Tudor Ciuhodaru, despre incidentele de la Sfânta Parascheva: Strategia actuală este eșuată. Nu poți să vii doar cu măsuri restrictive, represive și să dai vina pe oameni (VIDEO)

Medicul Tudor Ciuhodaru a vorbit, miercuri seară, într-o intervenție, la B1 TV despre cum se puteau evita incidentele de la pelerinajul Sfintei Parascheva și cum se putea organiza aceste eveniment religios, important pentru români, în condiții de siguranță.

Ciuhodaru, care este și europarlamentar PSD, este de părere că pentru acest eveniment important, ar fi trebuit găsită o soluție din timp, astfel încât credincioșii să fie ținuți în siguranță și să se poată ruga liniștiți la racla sfântă.

"Eu cred că se putea evita o astfel de situație, dacă vorba aceea, s-a putut organiza și am văzut ca numărul de cazuri a izbucnit după aceste alegeri locale, dacă se respecta toate regulile normale de protecție pentru fiecare dintre noi și să găsea un flux normal ca oamenii să aibă acces și la credință, pentru că este important și acest lucru", a spus medicul.

