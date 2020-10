Tudor Ciuhodaru, întrebat ce ar însemna folosirea tuturor spitalelor atât pentru cazurile de COVID-19, cât și pentru alte afecțiuni: „Ar însemna să mai amorsăm o bombă cu ceas care să ticăie”

Dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar Spitalul Clinic de Urgențe „Nicolae Oblu” Iași, este de părere că folosirea tuturor spitalelor atât pentru pacienții depistați cu COVID-19, cât și pentru cei care suferă de alte afecțiuni „ar însemna să mai amorsăm o bombă cu ceas care să ticăie”.

