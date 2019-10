De la primărie, la mătură: Cum a fost fotografiat fostul edil al Piteștiului, condamnat la muncă în folosul comunității (VIDEO)

De la şefia primăriei, la mătură! Tudor Pendiuc, fostul edil al oraşului Piteşti, a fost surprins în timp ce muncea în folosul comunităţii.

Acesta ispăşeşte pedeapsa primită în dosarul asfaltării drumului care duce la vila fostei sale consiliere.

În urmă cu câteva luni, Pendiuc a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare în dosarul controversatei asfaltări, sentinţă care prevede 90 de zile de lucru pe comunitate. Aşa că, fostul primar a trecut la treabă. A măturat frunzele din curtea DSP Argeş.

Fotografia cu Pendiuc în acţiune a fost postată pe o reţea de socializare.

