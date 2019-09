Tudorel Toader, după desființarea Comisiei Iordache: 'Felicitări pentru Maricel Ciolacu'

Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, reacționează, printr-o postare pe Facebook, după ce Comisia parlamentară specială condusă de Florin Iordache, care și-a început activitatea în 27 septembrie 2017 cu scopul de a opera modificări la legislația din zona Justiției, a fost desființată.

Camera Deputaților a dat un vot în acest sens, la solicitarea președintelui Marcel Ciolacu.

”Inventarierea moștenirii Comisiei Iordache va începe cu modificările aduse legilor justiției și încercările repetate de modificare a Codului penal și a Codului de procedură penală! Felicitări pentru Maricel Ciolacu.

BOMBĂ MONDENĂ! MĂDĂLINA GHENEA, PE FELIE CU CELEBRUL MILIONAR! I-A PUS MÂNA PE... (GALERIE FOTO)

PS: În repetate rânduri am afirmat faptul că îmi asum tot ceea ce am făcut, sau nu am făcut la MJ, precum și faptul că nu îmi asum ceea ce au făcut, sau nu au făcut alții, pentru justiție!”, a scris Tudorel Toader, marți seară, pe Facebook.