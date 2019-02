Tudorel Toader, modificări minore la OUG 7: Se abrogă articolul care permitea judecătorilor să devină șefi de parchete, dar aceştia vor fi numiţi tot politic (VIDEO)

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a prezentat concluziile întâlnirii de la Guvern pe care a avut-o cu asociaţiile de magistraţi, dar a anunţat doar schimbări minore la controversata OUG 7.

Mai exact, Toader a decis eliminarea articolului 54 care permitea judecătorilor să fie numiţi drep şefi de parchete, articol contestat drept unul neconstituţional pentru că încalcă separaţia carierelor.

"Cea mai dezbătută problemă e art 54 din OUG, cel care dă voie unui judecător să devină procuror șef. Am avut acest precedent în istoria România, legile permite schimb de carieră. Dată fiind preocuparea exprimată în principal de procurori, nedumeriți la perspectiva de a le fi șef un judecător, am convenit să abrogam complet articolul 54", a arătat Tudorel Toader.

A doua prevedere despre care Toader a spus că va fi abrogată este mutarea avizului pentru candidații la postul de șef de parchet de la Secția de procurori a CSM la Plenul CSM.

Cu toate acestea, Toader nu a făcut nimic pentru a răspunde acuzaţiilor că prin noile prevederi şefii de parchete sunt numiţi politic.Astfel, procurorilor de rang înalt vor fi numiți în continuare de ministrul Justiției doar cu un aviz consultativ de la CSM.

În rest, ministrul a anunţat instituirea unui mecanism de dialog printr-un memorandum care prevede ca fiecare proiect normativ să fie transmis la CSM cu cel puțin 5 zile înainte de adoptare.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.