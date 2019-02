Tudorel Toader, REPLICĂ pentru Florin Iordache: Dacă sunt critici din PSD la OUG 7, nu au decât să inițieze proceduri de modificare. Ca să te duci la TV e frumos, dai bine pe ecran (VIDEO)

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, reacționează după ce a fost criticat de deputatul PSD Florin Iordache pentru că nu a convocat consultări cu magistrații înainte de adoptarea OUG 7, prin care au fost modificate legile justiției.

Toader a declarat, marți, că PSD poate iniția proceduri de modifiare a ordonanței dacă există critici.

"Orice lege poate fi modificată, nicio lege nu e lăsată de la Dumnezeu. Doamna prim-ministru v-a răspuns ieri, de comun acord am convenit cu cei care au participat asupra anumitor modificări pe care le vom respecta. (..) Nu am văzut criticile din PSD, dar dacă sunt și din PSD, partid majoritar, nu au decât să inițieze proceduri de modificare, ca să te duci la TV e frumos, dai bine pe ecran, dacă te raliezi celor nemulțumiți dai și mai bine, dar există proceduri legislative. Eu sunt surprins că nimeni n-a reacționat împotriva OUG de transpunere a regulamentului de selecție a procurorului european, că acolo se spunea că un judecător poate să ajungă procuror", a spus Tudorel Toader.

”Ca o greșeală o văd eu, cred că trebuiau consultări mai ample și mai transparente înainte de adoptare, dar aici este problema la Ministerul Justiției”, a declarat, anterior, Florin Iordache, pentru RFI. (Detalii AICI)

