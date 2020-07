Două ambarcațiuni cu turiști s-au ciocnit mari seară, în în zona localității Murighiol, județul Tulcea. Dintre cele aproximativ 13 persoane implicate, trei au fost rănite grav în accidentul naval, iar pentru salvarea lor s-a intervenit cu câțiva scafandri, 3 ambulanțe ale serviciului județean de ambulanță și un elicopter SMURD.

”Am fost anunțați prin apelarea numărului unic 112 despre producerea unui accident naval intre două ambarcațiuni în care au fost implicate mai multe persoane. Știu până în acest moment doar persoanele dintr-o ambarcațiune, au fost 8. Toate sunt la mal. Dintre aceastea 3 primesc îngrijiri la fața locului de către ambulanțe, pentru diferite traumatisme, în funcție de evaluarea medicală de la fața locului", a declarat purtătorul de cuvânt ISU Tulcea, Plt.adj. Nicolae Botezatu, pe B1 TV.



Potrivit ISU Tulcea, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție, care presupune suplimentarea echipajelor medicale la fața locului.

