Cruzime fără margini în Tulcea: Câini vânați cu arbaleta pe străzile din Babadag (VIDEO)

Cruzime de neimaginat în judeţul Tulcea! Un bărbat a ucis un câine și a rănit un altul, după ce i-a vânat cu arbaleta pe străzile orașului Babadag, informează B1 TV. Cruzimea individului, a cărui identitate este încă necunoscută, a fost semnalată pe Facebook de o clinică veterinară din localitate. Unul dintre căţeluşii salvaţi a fost deja adoptat.

Localnicii din Babadag au fost martorii unor scene de groază, vineri, atunci când un bărbat a ucis un câine și a rănit un altul cu arbaleta pe străzile orașului Babadag.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.