INCENDIU PUTERNIC în Tulcea: 10 hectare de vegetație, cuprinse de flăcări (VIDEO)

Un nou incendiu a izbucnit sâmbătă în Tulcea, după ce vineri, mai multe gospodării au fost cuprinse de flăcări în acelaşi judeţ.

De data aceasta însă, nu există niciun pericol fiind vorba de 10 hectare de vegetaţie înconjurate de canale de apă. Flăcările nu au unde să se propage, însă intervenţia autorităţilor este una dificilă, relatează Știrile B1 TV.

"Arde o suprafață de aproximativ 10 hectare de vegetație uscată. Suprafața este delimitată de jur împrejur de canale și este un teren mlăștinos.

Intervenția este una foarte îngreunată din cauza terenului și a nopții.

Din fericire, în acea zonă nu sunt alte obiective, nu sunt pensiuni, iar incendiul nu are unde să se propage", a declarat Florentin Daciu, purtător de cuvânt ISU Tulcea.

Vineri după-amiază, tot în Tulcea, șase gospodării au fost distruse într-un incendiu care a izbucnit de la utilizarea improprie a unei unelte care a produs scântei.

Nu au fost victime, însă intervenția a fost îngreunată din cauza distanței mici dintre imobile, incendiul propagându-se cu ușurință de la o clădire la alta.

