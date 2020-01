Tulceni atacați cu un baston metalic de un șofer. Ce au descoperit polițiștii (VIDEO)

Incident violent pe un drum din Tulcea. Pasagerii unei mașini au fost atacați din senin în trafic de un șofer care circula fără permis. Un tânăr a fost rănit grav și a ajuns de urgență la spital. Polițiștii au reușit să îl prindă pe atacator după ce victimele au sunat la 112, informează B1 TV.

Incidentul a avut loc la ieșirea din localitatea Mihail Kogălniceanu. Un şofer care rămăsese fără permis a aruncat cu un baston metalic în maşina din spatele său și a demarat în trombă.

