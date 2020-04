Ajutor nesperat pentru medicii care luptă în prima linie împotriva coronavirusului. 30 de tuneluri pentru dezinfectarea personalului medical și a pacienților vor fi instalate în spitalele mari din București, în urma unei acțiuni derulate de Asociația Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanță (AOJND), informează B1 TV.

Primele instalații sunt deja în drum spre Spitalul Colentina, iar celelalte 20 vor fi montate la alte două clinici mari din Capitală.

”Sunt cele care chiar au nevoie urgentă de ajutor, adică Colentina, Fundeni, Colțea. De fapt, toți ar avea nevoie și sunt convinsă că și în țară toate spitalele au nevoie. Nu va ajuta 100% să dezinfecteze tot, dar va ajuta 50% să elimine infecțiile de pe echipamente și vor fi folosite nu numai pentru medici, inclusiv pentru femeile de serviciu, pentru asistente, infirmiere”, a declarat Odeta Nestor, președinte AOJND.

Prin soluțiile pe care le pulverizează, aceste echipamente pot elimina o mare parte din viruși. Tunelurile vor putea fi instalate și la intrările în blocul operator sau în alte zone pe care le recomandă medicii. Echipamentele au fost achiziționate printr-o acțiune derulată de membrii Asociației Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanță.

