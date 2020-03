Este alertă în Brașov unde 21 de turiști turci au ajuns la spital, fiind suspectați de toxiinfecție alimentară.

Cetățenii de origine turcă acuză o stare generală de rău, dureri de cap, vărsături si dureri de burtă.

Mai mult, patru dintre ei sunt în stare critică, motiv pentru care însoțitorii grupului au sunat la 112.

La fața locului s-au deplasat patru autospeciale SAJ și 4 echipaje SMURD, iar pacienții în stare gravă vor fi transportați la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

Reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică Brașov și ai Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Brașov s-au deplasat la pensiunea unde erau cazați aceștia pentru a lua probe din mâncarea servită.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.