Un turist a murit în Munții Rodnei. Salvamontiștii nu au putut interveni pentru că au mașinile puse sub sechestru

Un turist de 68 de ani a murit în Munții Rodnei, la aproape 2.000 de metri altitudine. Salvamontiștii din Borșa nu l-au putut ajuta deoarece mașinile de intervenție montană au fost puse sub sechestru de un executor judecătoresc, informează ziare.com.

"Am fost solicitati sa intervenim pentru salvarea unui turist de 68 de ani, aflat in stop cardio-respirator, la 100 de metri de statia meteo din Muntii Rodnei, la 1.900 de metri altitudine. Am format echipa de interventie, am solicitat elicopter SMURD, care nu era, insa, disponibil.

Din pacate, nu am avut masini de interventie montana pentru deplasare, deoarece un executor judecatoresc a pus joi dupa-amiaza sechestru asigurator pe toate masinile Primariei Borsa, inclusiv pe doua ale Salvamont.

Am intervenit cu o ambulanta, apoi pe jos, cu doi paramedici, si am efectuat doua ore manevre de resucitare turistului dar, din pacate, s-a declarat decesul. Daca am fi ajuns mai repede cu masina, nu cu o ora intarziere, ar fi crescut sansele de salvare a barbatului. In astfel de cazuri o ora conteaza enorm", a explicat Ion Timiș, șeful Serviciului Salvamont al Primăriei Borșa.

Potrivit acestuia, trupul turistului decedat va fi coborât pe targă, la fel ca în urmă cu 50 de ani.

Timiș a mai spus că vineri au mai primit trei solicitări de intervenție, pe care nu le-au putut onora din cauza sechestrului pus pe mașini.

Primarul orașului Borșa, Sorin Timiș, a declarat că sechestrul a fost dispus joi după-amiază de un executor, la cererea Asociației Composesorale Borșa, cu care Primăria se află în litigiu de mai mulți ani. Acesta are la bază o cerere de revendicare a 17.000 de hectare de pădure.

"S-a pus sechestru, desi nu au acte in regula, pe toate masinile Primariei, dar si pe cele ale Salvamont, inclusiv pe o masina de teren dotata si echipata pentru deplasari pe munte. Cei de la Asociatia Composesorala Borsa trebuie sa se judece cu Directia Silvica Maramures pentru padure, nu cu Primaria Borsa", a declarat primarul, citat de ziare.com.