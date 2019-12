Turistă din Germania, rănită grav în Munții Apuseni: Tânăra s-a răsturnat cu ATV-ul într-o râpă (VIDEO)

O turistă din Germania a căzut într-o râpă, în Munții Apuseni. Tânăra, care are doar 19 ani, a ajuns de urgență la spital, după ce s-a răsturnat cu un ATV și a ajuns într-o prăpastie, informează B1 TV.

Turista din Germania a venit în vacanță de sărbători, în Romania. Dornică de adrenalină, tânăra a închiriat un ATV și a mers in Apuseni.

Într-o zonă abruptă din comuna Arieşeni, tânăra s-a răsturnat cu tot cu ATV-ul și a căzut într-o râpă.

Prietenii din grupul ei au dat imediat alarma. În scurt timp, salvamontiștii au plecat în căutarea femeii și au găsit-o aproape în hipotermie.

Intervenţia a fost dificilă din cauza viscolului și a zonei abrupte. Tânăra se afla la circa 15 metri sub drum pe un teren foarte înclinat.

După ce a fost scoasă din râpă, aceasta a fost preluată de un echipaj SMURD și transportată la spital.

