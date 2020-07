Turiștii români așteaptă cu orele să intre în Grecia: „Am rămas stupefiați. Nici măcar nu s-au uitat la acte, pur și simplu ne-au ținut ca pe proști” (VIDEO)

Au apărut primele probleme pentru românii care vor să ajungă în Grecia. Sunt cozi kilometrice la vama Kulata, singurul punct de frontieră care a mai rămas deschis între Bulgaria și Grecia. Autoritățile elene au închis miercuri celelalte vami, decizie care a stârnit haos, informează B1 TV. Românii aflați la cozi spun că au înaintat în două ore mai puțin de 500 de metri.

Cozi kilometrice la singura intrare terestră în Grecia

Încă de dimineață s-au format cozi kilometrice. Românii care așteptau să intre în Grecia susțin că au înaintat în 2 ore doar 500 de metri.

„Cât privește închiderea frontierelor, a fost o surpriză neplăcută pentru românii care de ieri sunt în drum spre Grecia. Dacă vorbești de turiști care au intrat în Grecia în ultimele24 de ore pe graniță, e diferență la testări. Au fost autocare fără testări și unele autocare cu 30% testați. Sunt turiști care spun că așteapta 4-5 ore în Promachonas să intre în Grecia. Sperăm că în următoaree zile să se intre în normal. Era de așteptat să ne confruntăm cu acest stres”, a declarat, pentru B1 TV, Ciprian Enea, consultant în turism.

Românii sunt revoltați de lipsa de reacție a autorităților: „Unde sunt reprezentanții României de la Ambasada Română în Grecia? Pentru ce i-au ăștia leafa? Oar enu pentru a apăra interesele noastre, ale cetățenilor plătitori de taxe și impozite?”

„Momentan la Kulata se înaintează 10 metri la 30 minute, iar coada are 9-10 km. Autoritățile române nu fac nimic? Sunt zeci familii cu copii mici acolo”, a susținut un alt turist.

Mulți dintre cei care urmau să plece în vacanță în Grecia au decis să meargă până la urmă cu avionul sau chiar să își anuleze sejurul.

Totul se întâmplă în contextul în care Grecia a închis cinci din cele șase puncte de trecere a frontierei din Bulgaria. Accesul în Republica Elenă este permis, în perioada 1-15 doar pe la punctul de trecere Kulata - Promachonas. Măsura a fost luată în urma introducerii obligativității completării unui formular electronic, care are ca principal scop evidența celor care merg în această țară.

Paul Czernay cu greu a reușit să intre în Grecia: Ne-au ținut ca pe proști

Paul Czernay, român plecat în concediu în Grecia, a susținut, pentru B1 TV, că el și restul turiștilor au fost ținuți cu orele în caniculă și nici măcar nu li s-au cerut actele. A mai precizat, de asemenea, că nici nu se mai punea problema testării aleatorii a temperaturii, dat fiind că toți au stat cu orele în soare. Czernay a mai afirmat că deranjat a fost și să constate că s-au închis brusc punctele de trecere a frontierei, în condițiile în care oamenii își planificaseră traseul într-un fel. El s-a arătat revoltat de modul în care autoritățile elene tratează turiștii care aduc bani în Grecia.

„Chiar acum câteva secunde am trecut de control și am rămas stupefiați. Suntem un grup de patru mașini și chiar prietenul meu era foarte revoltat că am stat patru ore și ceva în soare și nu s-a justificat de nimic, nici măcar nu s-au uitat la acte. Deci pur și simplu ne-au ținut ca pe proști și asta vă rog să comunicați la Ministerul Afacerilor Externe și la Ambasada Greciei. Ne-au ținut în soare, în coloane interminabile și nu ne explicăm de ce.

Am avut plecarea ieri seară, la ora 10.00, am completat cu 48 de ore calculat cu data sosirii de 2 iulie, am completat cu vama Estoniei de la Macedonia de Nord, că pe acolo am tot fost în anii trecuți și am zis să mergem tot pe acolo, fiindcă se deschide. Am completat formularele, au sosit formularele, iar ieri am aflat cu stupoare că singurul punct de trecere e acesta cu Bulgaria, pe unde am trecut acum”, a susținut Paul Czernay, român plecat în concediu în Grecia, pentru B1 TV.

Acesta a precizat că nu au primit niciun fel de explicații din partea reprezentanților autorităților elene: „N-am primit absolut nicio explicație. Ne-am manifestat prin claxoane și parcă, parcă au început să decongestioneze, că au văzut că suntem nervoși, cu copiii în mașini. Vă dați seama că nu a fost ușor”.

Românul a mai spus că nici nu se mai punea problema testării aleatorii a temperaturi: „după stat în soare patru ore și cu nervii pe care i-am avut, vă dați seama că aveam toți temperatură peste 38”.

Întrebat dacă se gândește să depună o reclamație, Czernay a spus că deocamdată nu-și dorește decât să se bucure de vacanță: „Mi-a ajuns ce s-a întâmplat de azi dimineață! Am venit foarte bine prin toate țările și să constatăm că noi, care aducem banii în țara elenă, să fim tratați așa”.