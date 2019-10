Regina-Mamă Elena se întoarce acasă, așa cum și-a dorit fiul său, Regele Mihai. Ea va fi repatriată, pentru a fi reînhumată la Curtea de Argeş, alături de Regele Mihai. Familia Regală a anunţat doliu pentru trei zile, la sfârșitul săptămânii viitoare.

Vineri, 18 octombrie, la orele 12.00, o aeronavă a Forţelor Aeriene Române va ateriza la Aeroportul Internaţional Otopeni, aducând înapoi sicriul Reginei Elena, pentru a fi înmormântată la Curtea de Argeş alături de fiul ei, regele Mihai I. La Aeroport va avea loc o ceremonie militară şi religioasă, la care, însă, publicul nu va avea acces. Cortegiul funerar va pleca după aceea la Curtea de Argeş, se arată într-un comunicat de presă al Casei Regale a României.

"Începând de astăzi, toţi cei care doresc să aprindă lumânări şi să depună flori ca omagiu faţă de Regina-Mamă Elena pot să o facă în faţa Palatului Elisabeta din Bucureşti sau la Curtea de Argeş, în faţa Noii Catedrale Arhiepiscopale şi Regale. Majestatea Sa Margareta roagă pe cei care vor aduce flori să aleagă doar flori albe, ca omagiu adus Reginei-Mamă Elena. Familia Regală anunţă doliu pentru zilele de 18, 19 şi 20 octombrie", se precizează în comunicatul citat.

Sicriul Reginei Elena va fi depus în Catedrala istorică Episcopală şi Regală vineri, 18 octombrie. Vineri şi sâmbătă, publicul se va putea închina şi reculege la catafalc. Slujba de înmormântare va fi oficiată sâmbătă, la miezul zilei, iar reînhumarea va avea loc la Noua Catedrală Arhiepiscopală şi Regală, la ora 13:00.

Regele Mihai a fost foarte apropiat de mama sa, spre deosebire de relaţia rece pe care a avut-o cu tatăl său, regele Carol al II-lea. Regina Elena s-a născut în Grecia în urmă cu 123 de ani, fiind fiica regelui Constantin I şi a reginei Sofia. Era strănepoata Reginei Victoria a Marii Britanii și stră-strănepoata Țarului Nicolae I al Rusiei.

Căsătoria ei cu regele Carol a fost aranjată de părinţii ei şi de Regina Maria. A ajuns în ţara de adopţie în octombrie 1920 şi s-a îndrăgostit de iile româneşti, în care apare deseori fotografiată. Un an mai târziu, în octombrie 1921, l-a născut pe Mihai. Căsnicia ei a fost, însă, una nefericită din cauza infidelităţilor regelui, implicat într-o legătură pasională cu Elena Lupescu, alături de care a şi plecat în exil.

Ea a divorţat de Carol în 1928 şi a rămas alături de fiul ei până reîntoarcerea fostului rege. Atunci, Elena a plecat din ţară şi s-a stabilit la Florenţa, unde fiul ei o putea vizita doar două luni pe an. Când regele Mihai a revenit pe tron, a adus-o înapoi pe mama sa să-i fie alături, până când au fost alungaţi din ţară de comunişti. Regina Elena a murit la Lausanne, în 1982.

