Ucigaşul din Făget a fost prins. La mai mult de 12 ore de când a ucis un om şi a rănit alţi cinci, criminalul a fost capturat aproape de casa sa din localitatea Bichigi din judeţul Timiş. În momentul în care a fost prins, individul se afla într-o maşină furată, informează B1 TV.

LACRIMI ÎN TELEVIZIUNE! BIATA TEO TRANDAFIR! CARMEN HARRA A FĂCUT ANUNȚUL CUMPLIT! NU MAI ARE NICIO ȘANSĂ (GALERIE FOTO)

Ionel Boldea, în vârstă de 33 de ani, era căutat încă de miercuri dimineață, după ce a atacat cu bestialitate mai multe persoane din localitățile timișene Făget și Temerești. Un bărbat și-a pierdut viața, iar alte cinci persoane au fost rănite de individul extrem de violent.

El a fost depistat în noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 2, în localitatea Bichigi, unde locuia. Se afla la volanul unui autoturism furat, în momentul în care a fost tras pe dreapta de un echipaj de poliție.

LIDIA BUBLE, GOALĂ PUȘCĂ LA DUȘ! RĂZVAN A PRINS-O ÎN FAPT! AVEM IMAGINI COMPROMIȚĂTOARE (GALERIE FOTO)

Întrebat de poliţişti de ce a atacat atâţia oameni, criminalul a răspuns foarte senin că din cauza unei icoane.

Foarte calm, individul a explicat poliţiştilor că mergea acasă să facă un duş şi a declarat că a stat ascuns într-un pom.

BOMBĂ ÎN SHOWBIZ! BIETUL FUEGO! A AJUNS NUMAI PIELE SI OS! IRINA LOGHIN E ÎN STARE DE ȘOC (GALERIE FOTO)

La un moment dat, individul a părut însă că îşi pierde calmul şi a început să ameninţe poliţiştii.

Bărbatul a fost reţinut şi dus la audieri şi va fi prezentat judecătorilor cu cerere de arestare preventivă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.