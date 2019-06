Ionel Marcel Lepa, tâlharul care a ucis duminică un poliţist din Recaş aflat în misiune de prindere a sa, a fost externat joi dimineaţă de la spitalul din Timişoara unde a fost supus unei intervenții chirurgicale de scoatere a gloanțelor.

Acesta a fost ridicat de către aproximativ zece luptători SIAS şi dus la Penitenciarul „Popa Șapcă" din Timișoara. De aici, urmează să fie transferat la Penitenciarul din Arad, pentru că acolo există o secție de maximă siguranță.

Macel Lepa a refuzat hrana în spitalul din Timişoara unde a fost internat pe motiv că nu vrea să ajungă la baie însoțit de agenții SIAS.

"A refuzat să se hrănească, deși putea să mănânce, pentru că nu ar fi vrut ca apoi să meargă la baie alături de agenții SIAS. A refuzat total mâncarea și a fost hrănit intravenos”, a spus directorul Spitalului Municipal Timișoara, conform stiripesurse.ro.

La spital, medicii l-au operat și i-au scos cele două gloanțe pe care le avea în corp, care l-au lovit în timpul acțiunii eșuate de prinderea a sa de duminică, în timpul căreia a împușcat mortal un polițist.

Reamintim că ucigaşul a fost prins în noaptea de luni spre marţi, în jurul orei 4.45 în casa bunicii unui prieten de-ai săi din localitatea Remetea Mare.

