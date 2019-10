Ultima oră! S-A DECIS! Vor avea ÎNCĂ O ZI LIBERĂ! Elevii NU vor face cursuri în această zi!

Vești excelente pentru elevii români! În această iarnă, de sărbători, elevii vor avea 3 săptămâni de vacanță, în loc de 2, așa cum era până acum.

Insa asta nu este singura veste buna. Se pare ca in luna noimebrie elevii se vor bucura de o zi libera extra, pentru ca in aceasta perioada vor avea loc alegerile prezidentiale, conform Ciao.ro.

In astfel de situatii, Guvernul decide ca scolile sa fie inchise putin mai devreme, pentru alocarea timpului necesar amenajarii sectiilor de vot in cadrul institutiilor de invatamant.

Astfel ca, in perioada 26 octombrie – 3 noiembrie 2019, clasele din invatamantul primar, precum si grupele din invatamantul prescolar vor intra in vacanta, la fel ca în fiecare an.

De aceea, elevii din clasele gimnaziale si de liceu vor astepta pana pe 21 decembrie, moment in care se va da startul vacantei de iarna, care va dura pana pe 12 ianuarie.

Insa aici avem o noutate, mai precis se elimina vacanta intersemestriala, prin urmare semestrul al doilea va incepe de luni, 13 ianuarie, imediat dupa sarbatori.