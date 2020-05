Ultimele pregătiri pe litoral, înainte de redeschiderea plajelor din 1 iunie. Reguli speciale pentru turiștii și hotelierii de la Marea Neagră / Guvernul va reveni asupra deciziei privind cearșafurile (VIDEO)

Forfotă mare pe litoralul românesc, ca în vremurile bune. Vestea că restricțiile impuse pe fondul pandemiei de coronavirus vor fi relaxate de luni, 1 iunie, i-a activat pe cei care au afaceri la malul Mării Negre. Se fac ultimele pregătiri, iar plajele sunt curățate. Hotelierii sunt nerăbdători să primească turiști și îi asigură că au luat măsuri de siguranță suplimentare, pentru a limita răspândirea noului coronavirus. Industria hotelieră a pierdut aproximativ 240 de milioane de euro în ultimele trei luni, potrivit B1 TV.



Primii turiști sunt așteptați la malul Mării Negre de Ziua Copilului. Totuși, pandemia de coronavirus ne obligă la o relaxare precaută, spun autoritățile.

„Vreau să am 3 metri între șezlonguri. De ce? Tocmai pentru siguranța turistului. Deci, dacă anul trecut un șezlong ajungea, în weekend, la 25 de lei – vorbim de o plajă normală, nu de fițe – aș vrea prețul să rămână același”, spune unul dintre cei implicați în pregătirile de pe plajă.



Relaxarea din 1 iunie vine cu o listă lungă de reguli. Dacă limitele capacității plajei vor fi depășite, accesul va fi restricționat. Litoralul va fi monitorizat în mod constant, iar administratorii au pregătit culoare speciale de acces. Toate barurile de pe plajă vor fi deschise, cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii noului coronavirus.

Chiar și în hoteluri s-au făcut investiții serioase – măsurile de protecție se iau încă de la intrare. Proprietarii trebuie să asigure substanțe dezinfectante pentru clienți pe plajă și la grupurile sanitare. Tot pentru oaspeți au fost scrise o serie de recomandări, care se referă la portul măștii, evitarea îmbrățișărilor și a strângerilor de mână, dar și a pupăturilor.

