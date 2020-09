Uniunea Militarilor și Polițiștilor, despre accidentul Ministrului Transporturilor: „Pasagerul de pe bancheta din spate a unui autoturism nu are nicio legătură de cauzalitate cu accidentele de circulație”

Uniunea Militarilor și Polițiștilor "Mihai Viteazul” a făcut o serie de precizări legate de accidentul în care a fost implicat Ministrul Transporturilor.

Amintim, accidentul a avut loc luni, pe drumul național care leagă Piteștiul de Râmnicu Vâlcea, în localitatea Dumbrăvești. Din imaginile surprinse de camera unui motociclist reiese faptul că mașina SPP a intrat în depășire, pe linie continuă, deplasându-se sute de metri pe contrasens, cu semnalele acustice pornite.

Autoturismul lui Lucian Bode s-a ciocnit frontal cu mașina unor turiști din Polonia, care circulau regulamentar. Ambele autovehicule au fost grav avariate, iar mașina SPP s-a oprit în gard, potrivit imaginilor.

Uniuninea Militarilor și Polițiștilor "Mihai Viteazul”, despre accidentul Ministrului Transporturilor

Detaliem mai jos comunicatul de presă al UMPMV, ce face referire la circumstanțele accidentului în care a fost implicat Ministrul Transporturilor:

„ADEVĂRUL PE CARE ÎL AFIRMĂ LEGEA ȘI PE CARE ÎL ȘTIU ȘI COPIII: PASAGERUL DE PE BANCHETA DIN SPATE A UNUI AUTOTURISM NU ARE NICIO LEGATURĂ DE CAUZALITATE CU ACCIDENTELE DE CIRCULAȚIE



După Instanța Suprema - ICCJ - acum și primul ministru Ludovic Orban îi dă dreptate lui Gabriel Oprea:



"Demnitarul nu are nicio putere de a dicta echipei SPP viteza şi conduita în trafic", a spus domnul Ludovic Orban.

Sursa: Mediafax - Bode, absolvit de orice vină de către premierul Orban pentru accidentul de pe Dealul Negru



Având în vedere interesul legitim al jurnaliștilor manifestat în spațiul social, în care a fost amintit și numele domnului Gabriel Oprea,



Din Respect pentru Lege,

Din Respect pentru Presă,

Din Respect pentru Cetățeni,



Biroul de presă al Uniunii Militarilor și Polițiștilor "Mihai Viteazul" este împuternicit să aducă la cunostința opiniei publice următoarele:



Declarația primului-ministru Ludovic Orban referitoare la accidentul în care a fost implicat ministrul Bode este caracterizată de:



- Real

- Legal

- Firesc.



În acest context, iată evidențele:

1. Ministrul Bode - pasager în autoturism, pe bancheta din spate.

Ministrul Oprea - pasager în autoturism, pe bancheta din spate.





2. Mașina în care se afla minstrul Bode a fost implicată în accident.

Mașina în care se afla ministrul Oprea NU A FOST implicată în niciun accident.



3. Ministrul Bode nu a fost și nu este cercetat.

Pentru că așa este corect, legal, moral.

Pentru că nu are nicio vină.

Ministrul Oprea este cercetat de câțiva ani.

Deși, așa cum s-a pronuntat Instanța Supremă – ICCJ, nu are nicio vină.



4. Un motociclist a filmat accidentul în care a fost implicat autoturismul în care se afla ministrul Bode.

Un motociclist a fost victima în accidentul în care NU A FOST implicat autoturismul în care se afla ministrul Oprea.



5. Accidentele de circulație sunt cercetate de Poliția Rutieră.

Așa s-a întâmplat și în cazul în care a fost implicat autoturismul în care se afla ministrul Bode.

La fel s-a intamplat și în cazul accidentului unde NU A FOST implicat autoturismul în care se afla ministrul Oprea.



6. Mai mult!:

În acel caz, motociclistul făcea parte chiar din Poliția Rutieră.



Așa cum spune și primul-ministru Ludovic Orban:

"Demnitarul nu are niciun fel de răspundere, nu a fost la volan, nu a impus ritmul deplasării, nici nu poate, legal, să impună ritmul de deplasare. Nu a avut, practic, niciun fel de răspundere directă în producerea acestui eveniment."

Sursa: Capital - Orban este ferm in cazul ministrului Bode



UMPMV confirmă:

Niciun ministru nu a putut vreodată si nu poate dispune lucrătorilor Poliției Rutiere, ci numai șefii polițtiei.



La data accidentului în care NU A FOST implicat autoturismul în care se afla ministrul Oprea, șeful poliției - implicit al motociclistului poliției rutiere - era chestorul Toba P..



Chestorul Toba P. a declarat public ca toți miniștrii de interne au avut un dispozitiv de însoțire - (și nu coloană oficială, așa dupa cum confuzează cei care afirmă, dar nu se pricep pentru că nu au pregatire în domeniu) - în baza instrucțiunilor, reglementărilor interne ale poliției, care datau încă din anul 2000.

Așadar:

Planurile de măsuri care se întocmesc cu ocazia acestor situații care vizează deplasarea demnitarilor pe drumurile publice, se întocmesc în scris.

La fel s-a întâplat și în cazul Planului de măsuri al Brigăzii Rutiere - care a fost aprobat de șeful de atunci al Poliției Capitalei, când ministrului Gabriel Oprea i-a fost stabilit - de către de poliție - un motociclist pentru însoțire, explicându-i-se că "AȘA SUNT REGULILE LA INTERNE".



Chestorul Toba P., șeful de atunci al poliției române, șeful șefului Poliției Capitalei și șeful tuturor polițiștilor și motocicliștilor poliției este singurul în măsură să explice procurorilor, instanțelor de judecată, familiei motociclistului și opiniei publice toate acele lucruri și reglementări care "au înconjurat" evenimentul.



7. Legea și Dreptatea trebuie să fie pentru toți.

Așa cum este pentru domnul Bode.

Așa cum ar fi trebuit și trebuie să fie și pentru domnul Oprea.

Așa cum a fost și pentru toți domnii și pentru toate doamnele pasageri pe banchetele din spate ale autovehiculelor și niciunul dintre aceștia NU A FOST ÎNVINUIT când s-au înregistrat accidente rutiere.



N.B.:

Biroul de presă al Uniunii Militarilor și Polițiștilor "Mihai Viteazul" stă la dispoziția mass-media și opiniei publice pentru a oferi răspunsuri.



Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu!”, se arată în comunicatul UMPMV, semnat de către Christian Ciocan, purtător de cuvânt și comisar-sef de poliție.