Un actor a încercat să-și ucidă soția în biserică. Episodul șocant a avut loc la Constanța, iar femeia a intentat deja divorț (VIDEO)

Caz socant la Constanta! Un actor a încercat să-și ucidă soția în biserică. Femeia a avut mare noroc, intrucat in zona se afla un echipaj de politie. Ulterior, femeia a cerut internarea soţului într-o clinică de psihiatrie şi a intentat deja divorţ, relatează B1 TV.

Incidentul șocant a avut loc chiar într-o biserică din Constanța! Femeia, dar şi copii, spun că erau terorizaţi de către bărbat.

Ajunseseră să păzească cu rândul uşa casei, pentru ca bărbatul să nu pătrundă în locuinţă.

Mai mult, unul dintre copii a fost agresat de propriul tată pentru ca şi-ar fi apărat mama şi surorile de furia acestuia.

Potrivit martorilor, bărbatul, mereu în stare de ebrietate, nu se află la primul incident de acest fel şi nu de puţine ori mama şi copiii au fost nevoiţi să se baricadeze în biserică de frica bărbatului agresiv.



În apărarea bărbatului agresiv a sărit avocatul acestuia, care a explicat că acesta a devenit agresiv în momentul în care a început să aibă probleme profesionale, bărbatul fiind actor, dar și după ce ar fi aflat că soția sa are o relaţie extraconjugală.

În cele din urmă, femeia a intentat divorţ şi a cerut instanţei să dispună internarea imediată a soţului său, care ar avea mari probleme cu băutura.

În prezent, pe numele bărbatului a fost deschis un dosar penal care se află la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa.

