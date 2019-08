Unul dintre cei mai cunoscuți alpiniști din România, Zsolt Torok, în vârstă de 45 de ani, a fost găsit mort în zona Vârfului Negoiu, după ce a fost dat dispărut în Munţii Făgăraş.

Bărbatul a fost căutat, sâmbătă, de salvamontişti şi jandarmi din judeţele Sibiu şi Argeş, sprijiniţi de un elicopter al MAI, după ce soţia sa i-a anunţat dispariţia.

Potrivit reprezentanţilor Salvamont Sibiu, salvamontiştii, împreună cu cei din Argeş şi cu jandarmi din cele două judeţe, au pornit în căutarea unui alpinist dispărut în Munţii Făgăraş, în zona Vârfului Negoiu.

