Se împlinește un an de la dispariția Luizei Melencu. Principalii vinovaţi, Gheorghe Dincă şi Ștefan Risipițeanu, îşi aşteaptă sentinţa. Familia tot nu crede că fiica lor e moartă

Se împlineşte un an de la dispariţia Luizei Melencu, una din cele două adolescente din Caracal răpite şi ucise cu sânge rece. După o anchetă fără precedent desfăşurată de poliţie şi parchet, principalii suspecţi au ajuns după gratii, procesul fiind pe rolul Tribunalului Olt. Familia Luizei Melencu, refuză să accepte realitatea şi speră că fata trăieşte, sechestrată de vreo reţea de prostituţie înafara ţării.

Potrivit procurorilor, Gheorghe Dincă a ucis-o în locuinţa sa pe Luiza Melencu, fata de 18 ani dispărută în luna aprilie 2019, după care i-a ars corpul într-un butoi metalic din curtea sa. Ulterior, i-a aruncat osoasele rămase şi cenuşa în liziera unei păduri de lângă Caracal.

Gheorghe Dincă şi-a shimbat însă declaraţia de la începutul anchetei DIICOT, spunând că de fapt nu ar fi ucis-o pe Luiza Melencu, iar fata ar fi fost luată din casa lui de alte persoane.

Dincă a mai susținut că a fost bătut de complicii săi și că aceștia ar fi luat-o pe Luiza Melencu, din casa ororilor. Unul dintre complicii menționați de Dincă este chiar Ștefan Risipițeanu.

Însă, momentan, nu există dovezi concludente care să susțină declarațiile lui Dincă.

Faptele din rechizitoriu

Rechizitoriul lui Gheorghe Dincă dezvăluie informații despre traseul Luizei din momentul plecării de la casa părintească și până la momentul răpirii ei. Se întâmpla într-o zi de duminică, pe 14 aprilie 2019, în jurul orelor 10:30, când victima Melencu Mihaela Luiza, în vârstă de 18 ani a plecat din satul Radomir, comuna Dioști, județul Dolj, unde locuia împreună cu cei doi bunici, pentru a se deplasa în Caracal. Luiza Melencu a așteptat însoțită de bunica sa o mașină de ocazie cu care s-a deplasat în municipiul Caracal.

Tânăra trebuia să ridice prin MoneyGram o sumă de bani trimisă de mama sa, Melencu Monica, aflată în Marea Britanie, se arată în rechizitoriu.

În momentul plecării, tânăra purta blugi de culoare albastră, teniși de culoare galbenă, un pulover negru și o geacă neagră. De asemenea, asupra sa avea un rucsac din piele de culoare neagră, cu fermoare mari aurii, dar și o jucărie de plus atașată de acesta, plus telefonul mobil. Telefonul fetei avea dublu SIM, adică avea două cartele.

La gât, fata purta un lănțișor de culoarea aurului, cu zale mici, plus un pandantiv format din trei inimioare prinse una sub alta, una de culoare galbenă, alta de culoare albă și cea mai mică de culoare roz.

Pentru că, ajunsă în Caracal, victima Melencu Mihaela Luiza a observat că sistemul MoneyGram nu era funcțional, nereușind astfel să scoată suma de bani trimisă de mama sa, și-a apelat bunicul la ora 11:07, căruia i-a adus la cunoștință acest fapt, plus faptul că va lua o ”ocazie” pentru a reveni acasă.

Cel care oprise mașina era chiar inculpatul Dincă Gheorghe, aflat la volanul unui Renault Megane, gri, metalizat cu nr. de înmatriculare, echipat cu geamuri negre și parasolare de culoare neagră, pentru a face dificilă observarea persoanelor aflate în interiorul acestuia. Totodată, acesta fusese modificat pentru ca geamurile să nu poată fi acționate de pasagerii de pe bancheta din spate, deblocarea putând fi făcută doar de către șofer. Atunci, Gheorghe Dincă se întorcea din centrul orașului Caracal, deplasându-se spre locuința sa din Calea Craiovei, nr 169.

Mai mult decât atât, inculpatul Gheorghe Dincă a observat-o pe victima Melencu Mihaela Luiza în locul unde stau în mod obișnuit austopiștii, fiind singură și ținând telefonul în mână. Acesta a oprit mașina în dreptul ei, iar la întrebarea legată de deplasare către localitatea Radomir, județul Dolj, acesta a răspuns afirmativ, invitând-o să urce. Cum scaunul din dreapta față al mașinii era ocupat cu diverse cumpărături, victima a fost nevoită să ia loc pe bancheta din spate.

Familia a aşteptat-o în zadar să se mai întoarcă acasă, iar apelul la poliţia locală nu le-a fost de niciun folos. Amintim că dispariţia Luizei Melencu nu a fost luată în serios de către organele de poliţie decât după dispariţia şi moartea Alexandrei Măceşanu, pe 25 iulie 2019.

În urma unei expertize ADN efectuate de INML s-a stabilit că fragmentele osoase găsite în cenuşa din butoiul metalic de la domiciliul lui Gheorghe Dincă aparţin Alexandrei Măceşanu, cu o probabilitate de 99,93%.

INML a efectuat o altă expertiză a fragmentelor osoase descoperite lângă o pădure din Caracal, însă specialiştii nu au reuşit să stabilească cui aparţine ADN-ul.

Trafic de perosoane, omor calificat, profanare de cadavre

Dosarul Caracal, în care Gheorghe Dincă este acuzat de trafic de persoane, trafic de minori, omor calificat, viol şi profanare de cadavre pentru răpirea şi uciderea Luizei Melencu şi Alexandrei Măceşanu este judecat de Tribunalul Olt.

„Prin rechizitoriul din data de 10.01.2020, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor D.G. şi R.Ş., pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de persoane, trafic de minori, omor calificat, viol şi profanare de cadavre”, a anunţat DIICOT, referindu-se la Gheorghe Dincă şi la Ştefan Risipiţeanu, acuzat că a violat-o pe Luiza Melencu.

Dacă va fi găsit vionavat, Gheorghe Dincă riscă să fie condamnat la inchisoare pe viaţă.



Mama și bunicul Luizei contestă rechizitoriul DIICOT

Rudele sunt convinse că atât Luiza, cât şi Alexandra sunt traficate, iar Dincă acoperă de fapt o întreagă reţea de trafic de persoane. Reamintim că din rechizitoriu reiese că, dacă nu ar fi fost prins, Gheorghe Dincă ar fi făcut şi alte crime. Mai mult, experții FBI au subliniat că în comparație cu autorii răpirilor și crimelor din Statele Unite, metoda folosită de Dincă pentru a scăpa de trupurile neinsufletite este unică.

Bunicul fetei îi acuză pe procurori că nu și-au făcut treaba și au acoperit rețeaua din care Dincă ar face parte.

Mama Luizei Melencu este convinsă că fiica ei trăiește, în ciuda datelor din rechizitoriul procurorilor DIICOT în cazul crimelor din Caracal:

„Nu cred. Nu cred că a ucis-o. Am spus-o și o spun: ăsta e un film regizat. El e actorul, iar procurorii sunt regizorii. E un film foarte bine regizat. Sunt foarte multe neconcordanțe în acest rechizitoriu. Eu nicio clipă nu am crezut că Luiza este moartă și nici nu voi crede pentru că se înțelege de la sine. El are atâtea neconcordanțe. El și-a bătut joc de o țară întreagă și își bate în continuare”.

Amintim şi că bunicul Luizei Melencu, Stelian Iordache, a fost interceptat, luni la rând atât în casă, cât şi în convorbirile telefonice. Încă de la începutul anchetei, bunicul Luizei a fost bănuit de procurori că ar fi implicat în dispariţia fetei. Mai mult, acesta a fost testat cu detectorul de minciuni şi apoi ignorat de poliţişti, chiar dacă le-a explicat că în zilele de după dispariţia Luizei a fost sunat de doi bărbaţi diferiţi care i-au spus că fata a plecat în Elveţia.



În ce stadiu se află judecata

Dincă şi Risipiţeanu sunt închişi la Penitenciarul Craiova. Din cauza restricţiilor impuse ca urmare a epidemiei de coronavirus, nu au mai putut ajunge la tribunal, în faţa judecătorilor, fiind audiaţi prin videoconferinţă.

Ştefan Risipiţeanu le-a cerut judecătorilor să-l trimită în arest la domiciliu sau să-l pună sub control judiciar, însă judecătorii Tribunalului Olt i-au respins cererea, la termenul din 20 martie.

La ultimul termen, pe 13 aprilie, judecătorii au verificat la cererea familiilor Melencu şi Măceşanu, măsura preventivă propusă de DNA/DIICOT (conform art.207 NCPP). Instanţa a constatat legalitatea şi temeinicia arestării preventive a inculpaţilor Dincă Gheorghe şi Risipiţeanu Ştefan, menţinând măsura arestului preventiv.