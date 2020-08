Un angajat din cadrul Centralei Ministerului Afacerilor Externe a fost confirmat cu COVID-19, sâmbătă, 1 august.



Un angajat din cadrul Centralei MAE a fost depistat cu COVID-19





Printr-un comunicat de presă lansat luni, MAE a anunțat că, din dispoziția conducerii instituției, au fost luate măsurile care se impun în relația cu autoritățile competente, respectiv măsuri de protecție pentru restul colectivului.

Astfel, angajatul Centralei MAE a devenit unul dintre cei peste 54.000 de oameni depistați cu infecție cu noul coronavirus de către autoritățile din România. Bilanțul de luni a consfințit o premieră a ultimei perioade la nivel de cazuri noi, în condițiile în care au fost anunțate doar 823 de îmbolnăviri nou depistate, după 12 zile în care indicatorul s-a menținut deasupra pragului de 1.000.



Ce a spus premierul despre situația epidemiologică din România, în direct pe B1 TV





Prim-ministrul României, Ludovic Orban, a fost prezent în studioul B1 TV duminică seară, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, unde printre altele a abordat și situația epidemiologică din țară. El a subliniat că, în momentul de față, restricțiile sunt destul de puține, regulile sunt relativ simple, iar autoritățile nu își doresc să impună măsuri mai drastice.

Întrebat dacă pot fi convinși românii să respecte regulile de protecție sanitară, el a răspuns: „Atât cadrele medicale, cât și noi, în mesajele publice pe care le-am transmis, am transmis acest mesaj, dar până la urmă oamenii dacă pot să facă ce vor, depinde de propriul lor discernământ și de propria responsabilitate. Foarte mulți dintre ei s-au izolat la domiciliu, s-au tratat în izolare la domiciliu sau în alte locații. În schimb, au existat foarte mulți care n-au respectat aceste reguli, iar faptul că n-am putut să dispunem izolarea și pentru persoanele care au intrat în contact a crescut și mai mult riscul de răspândire a virusului. Vă repet, este vorba de 5.000 de persoane, dacă mai adăugăm o medie de 10 persoane de contact pentru persoanele infectate, deci au fost 50.000 de români care fie erau bolnavi, fie ar fi putut fi bolnavi și transmițători ai virusului, pentru care noi n-am putut să dispunem, din cauza deciziei Curții Constituționale și ritmului foarte lent în care s-a adoptat legea, nicio măsură. În condiții astea, vedeți că, totuși, pe ultima săptămână, pare că suntem pe un plafon, adică n-ar exista riscul să crească numărul de cazuri și tendința de creșterea. Dacă ne uităm la cum a evoluat epidemia în alte țări, tendința de creștere nu e o tendință de creștere liniară, ci e o tendință de creștere mai degrabă în progresie geometrică”.

Întrebat dacă ia în calcul să impună măsuri mai drastice pentru a ține epidemia sub control, premierul a subliniat: „Nu ne dorim să ajungem aici și tot ceea ce face Guvernul de la începutul epidemiei este destinat reducerii numărului de cetățeni care se infectează, apărării sănătății oamenilor. Noi am fost extrem de raționali, alte țări n-au acționat așa. Noi am avut un plan de relaxare, un plan de reluare a activităților, care s-a făcut pe baza unei analize făcute de specialiști privind riscul epidemiologic aferent fiecărui tip de activitate. La noi, relaxarea s-a făcut în etape, din 15, în 15 zile, s-a urmărit efectul fiecărei măsuri de relaxare și reluării fiecărui tip de activitate”.