Un bărbat a fost vaccinat la rapel cu Moderna, deşi la prima doză a primit serul Pfizer: Doamnele asistente au fost literalmente panicate / Mi s-a spus că au mai fost cazuri. CAZURI! (VIDEO)

E anchetă la centrul de vaccinare de la Romexpo după ce un bărbat a primit la rapel alt vaccin decât la prima doză. Alin Ionescu a fost vaccinat întâi cu serul Pfizer, iar a doua doză trebuia să fie tot de la Pfizer. Numai că la rapel a primit serul produs de Moderna.

Tânărul a povestit situația, într-o intervenție pentru B1 TV. El a spus că a fost sunat inclusiv de medicul militar Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID, care l-a asigurat că nu există riscuri din punct de vedere medical. Ionescu a insistat că o asemenea asigurare i se pare exagerată, în contextul în care fiecare om e diferit, iar el mai are și diabet. Tânărul a mai spus că, din ce i s-a comunicat, au existat mai multe cazuri de acest fel. Asta deși, oficial, nu se mai știe decât de unul singur, petrecut în Gorj.

