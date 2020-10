Un bărbat care a vrut să îi păcălească pe pelerini că şi-a pierdut degetele de la mâini, amendat după ce i s-au desfăcut bandajele (VIDEO)

Un bărbat care cerea bani pelerinilor veniți la racla Sfântului Dimitrie, pretextând că şi-a pierdut degetele de la mâini, a fost amendat de jandarmi cu 500 de lei după ce s-a constatat că nu avea nicio problemă.

Luni, jandarmii l-au amendat cu 500 de lei pe un tânăr care a încercat să-i păcălească pe credincioșii ajunși la racla Sfântului Dimitrie, pentru a obține bani.

Individul și-a înfășurat mâinile în bandaje și le-a cerut bani oamenilor, susținând că și-a pierdut degetele. Unii enoriași chiar s-au speriat și au chemat SMURD-ul. După ce i-au fost îndepărtate bandajele, s-a constatat că bărbatul nu avea nicio problemă.

Jandarmii ajunși la fața locului l-au amendat cu 500 de lei.

Sursă Video: Jandarmeria Română

